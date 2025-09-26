Giá bán điện cho trạm sạc: Công ty của tỷ phú Phạm Nhật Vượng đề xuất gì?

Bộ Công Thương vừa công bố bản tổng hợp, giải trình, tiếp thu ý kiến góp ý của cơ quan, đơn vị về dự thảo Thông tư quy định về thực hiện giá bán điện. Trong đó, đáng chú ý là phương án giá bán lẻ điện mục đích sạc xe điện.

Trước đó, tại dự thảo lần 2, Bộ Công Thương đề xuất 2 phương án giá bán lẻ điện mục đích sạc xe điện.

Phương án 1 mang tính tổng quát, yêu cầu trạm/trụ sạc phải có công tơ riêng, riêng hộ gia đình lắp trụ sạc thì áp giá sinh hoạt.

Phương án 2 quy định chi tiết hơn, nếu có công tơ riêng, áp giá theo từng mục đích sử dụng; nếu không có công tơ riêng, áp giá theo hợp đồng mua bán điện. Nếu khách hàng ký hợp đồng điện sinh hoạt nhưng dùng chung cho mục đích sạc xe điện thì toàn bộ sản lượng điện vẫn áp dụng giá sinh hoạt hiện hành.

Hiện, giá điện dùng để sạc xe điện được áp dụng theo Quyết định 14/2025, dao động 1.565-4.298 đồng/kWh, tùy khung giờ.

Góp ý dự thảo, Công ty cổ phần Phát triển trạm sạc Toàn cầu V-Green - doanh nghiệp triển khai mô hình trạm sạc nhượng quyền do tỷ phú Phạm Nhật Vượng sở hữu 90% cổ phần - đề xuất lựa chọn phương án 1 nhưng sửa đổi, bổ sung.

Doanh nghiệp đề xuất giá bán lẻ điện mục đích sạc xe điện (cung cấp dịch vụ trạm sạc) áp dụng đối với bên mua điện sử dụng điện cho các trạm/trụ sạc điện, tủ đổi pin xe điện phục vụ sạc điện các phương tiện giao thông vận tải sử dụng điện bao gồm cả xe buýt điện và phải lắp đặt công tơ đo đếm điện riêng.

Trường hợp sạc xe điện, tủ đổi pin xe điện của hộ gia đình, cá nhân (cung cấp dịch vụ trạm sạc) có giao kết hợp đồng sử dụng điện cho mục đích sinh hoạt thì điện lực có trách nhiệm lắp đồng hồ phụ theo đề nghị của hộ gia đình, cá nhân.

Các quán cà phê đi kèm dịch vụ sạc xe điện đang ngày càng phổ biến tại TPHCM (Ảnh: Bảo Quyên).

Áp dụng giá bán lẻ điện cho mục đích sạc xe điện theo quy định nhà nước cho phần điện sử dụng của trạm sạc, tủ đổi pin. Phần điện sử dụng cho mục đích sinh hoạt thì áp dụng giá bán điện cho mục đích sinh hoạt.

Bộ Công Thương cho biết phương án 1 có 10 đơn vị, cá nhân lựa chọn, phương án 2 có 13 đơn vị, cá nhân lựa chọn và có 20 đơn vị, cá nhân không lựa chọn phương án nào.

Do đó, dựa theo số lượt lựa chọn, phương án 2 không bắt buộc phải lắp đặt công tơ đo đếm riêng cho mục đích sạc xe điện là phương án được lựa chọn nhiều hơn và được Bộ này tiếp tục đề xuất quy định tại dự thảo Thông tư. Về kiến nghị bổ sung "tủ đổi pin xe điện", Bộ cho biết đã tiếp thu và bổ sung tại dự thảo Thông tư.

Bên cạnh đó, V-Green đề xuất không áp dụng giá khung giờ cao điểm đối với mục đích sạc xe điện do giá bán điện chia theo 3 khung giờ: Cao điểm (5 giờ/ngày), thấp điểm (6 giờ/ngày), bình thường (13 giờ/ngày). Giá điện giờ cao điểm sẽ hạn chế người sử dụng sạc xe điện 5 giờ/ngày.

Công ty này cho rằng trụ sạc có chi phí đầu tư lớn, để thu hồi vốn nhanh cần tăng thời gian khai thác, do đó đề nghị bỏ khung giờ cao điểm để khuyến khích doanh nghiệp, người dân đầu tư trụ sạc.

Liên quan đến đề xuất này, Bộ Công Thương cho biết sẽ giữ nguyên như dự thảo Thông tư do quy định áp dụng giá cao điểm, thấp điểm, giờ bình thường đối với mục đích sạc xe điện đã được quy định ở Quyết định 14/2025.