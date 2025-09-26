Chứng khoán giảm điểm, cổ phiếu Vingroup "cứu" chỉ số

Phiên giao dịch hôm nay (26/9), thị trường chứng khoán giảm 5,39 điểm, về 1.660,7 điểm. Thanh khoản sàn HoSE đạt hơn 26.938 tỷ đồng.

Cổ phiếu VIC (Vingroup) đóng vai trò trụ cột, nâng đỡ thị trường. Mã này tăng 3,8% lên 164.000 đồng/cổ phiếu, đóng góp hơn 5,1 điểm vào chỉ số chung.

Cổ phiếu VIC dẫn dắt xu hướng dòng tiền (Ảnh chụp màn hình).

Với diễn biến khả quan, cổ phiếu VIC đưa tài sản vợ chồng tỷ phú Phạm Nhật Vượng lên vùng đỉnh mới. Theo cập nhật từ Forbes, giá trị tài sản của Chủ tịch Vingroup tăng 1,2 tỷ USD trong một phiên, lên 15,8 tỷ USD và xếp hạng 162 người giàu trên toàn thế giới.

Vợ ông - bà Phạm Thu Hương - cũng có khối tài sản khoảng 28.000 tỷ đồng, tăng 1.000 tỷ đồng so với hôm qua. Tuy nhiên, Forbes chưa cập nhật bà Hương trong danh sách tỷ phú USD.

VN-Index rung lắc mạnh khiến nhiều cổ phiếu ngân hàng và nhóm bluechip khác bị ảnh hưởng. VPB, HDB, VIX, SSI, MWG là những mã có ảnh hưởng tiêu cực nhất đến chỉ số.

Về giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài, khối này tiếp tục bán ròng hơn 2.046 tỷ đồng, tập trung vào các mã SSI, HPG, VIX, SHB, VHM, VIC...