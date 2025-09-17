"Chọn cổ phiếu VIC hay vàng", tỷ phú Phạm Nhật Vượng trả lời bằng thực tế

Đi ngược thị trường hôm nay (17/9), cổ phiếu VIC (Vingroup) trở thành trụ cột chống đỡ đà giảm của chỉ số. Mã này tăng tới 6%, đóng góp hơn 7 điểm cho chỉ số chung, đạt mức giá 143.100 đồng/đơn vị. Tính từ đầu năm, giá cổ phiếu VIC đã gấp 3,5 lần, liên tiếp phá các đỉnh cũ và thiết lập đỉnh mới.

Nhờ sự bứt phá của cổ phiếu VIC hôm nay, tài sản tỷ phú Phạm Nhật Vượng - Chủ tịch Vingroup - bật tăng mạnh mẽ, lên 14,2 tỷ USD. Ông Vượng cũng lên vị trí 188 trong bảng xếp hạng người giàu nhất thế giới.

Một lần nữa, nhà đầu tư nhớ lại lời tỷ phú trong cuộc họp với cổ đông hồi tháng 4 vừa qua. Khi đó, cổ đông hỏi chọn đầu tư cổ phiếu VIC hay vàng, ông Vượng trả lời: "Chọn VIC là đúng rồi".

Vị tỷ phú còn nói đầu tư cổ phiếu cũng giống như đi tàu, sẽ có sóng, có gió; tuy nhiên nếu nhà đầu tư vội vàng nhảy xuống biển thì sẽ hối tiếc.

Cổ phiếu VIC đã tăng mạnh, nhất là từ đầu tháng 4 tới nay, có thể đã khiến nhiều nhà đầu tư "hối tiếc" vì "vội vàng".

Tỷ phú Phạm Nhật Vượng lên vị trí 188 người giàu nhất hành tinh (Ảnh: VGP).

Quay trở lại diễn biến chung, thị trường có nhiều pha rung lắc mạnh. Chốt phiên, VN-Index giảm 9,93 điểm còn 1.670,97 điểm.

Thị trường chung giảm bao phủ sắc đỏ khắp 2 sàn. HoSE có 201 mã giảm, tương tự trên HNX là 114 mã. Thanh khoản đạt hơn 35.876 tỷ đồng.

Cùng với đà tăng của cổ phiếu VIC, mã FPT cũng đóng vai trò tích cực vào chỉ số hôm nay với mức tăng 1,93% lên 105.500 đồng/đơn vị. Tập đoàn của tỷ phú Trương Gia Bình vừa công bố trở thành đối tác chiến lược triển khai hợp đồng 5 năm trị giá 256 triệu USD với tập đoàn năng lượng hàng đầu châu Á. Hợp đồng này cũng có giá trị lớn nhất trong lịch sử 37 năm của FPT.

Ngược lại, dù có thông tin tích cực nhưng cổ phiếu HPG (Hòa Phát) lại giảm 2,5% hôm nay, tác động tiêu cực nhất đến VN-Index.

Công ty con của Hòa Phát là Công ty Phát triển Nông nghiệp Hòa Phát vừa nộp hồ sơ chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) lên Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước. Hòa Phát dự tính niêm yết cổ phiếu trên Sàn giao dịch chứng khoán TPHCM (HoSE) vào tháng 12, với mã chứng khoán là HPA.

Số cổ phiếu chào bán tối đa là 30 triệu đơn vị, tương đương 11,7% vốn điều lệ. Giá bán sẽ không thấp hơn giá trị sổ sách trên mỗi cổ phiếu của doanh nghiệp này, tương đương trên 11.887 đồng.