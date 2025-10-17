Chứng khoán giảm hơn 35 điểm

Phiên giao dịch chứng khoán ngày 17/10, thị trường bất ngờ giảm điểm mạnh. Cả 2 sàn chìm trong sắc đỏ vào cuối phiên, riêng HoSE có tới 236 mã giảm giá, gấp 2,5 lần so với số cổ phiếu tăng giá.

VN-Index giảm 35,66 điểm, về 1.731,19 điểm. Thanh khoản sàn HoSE vượt 42.000 tỷ đồng, cao hơn đáng kể so với nhiều phiên trước đó.

Nhóm cổ phiếu ảnh hưởng mạnh tới chỉ số (Ảnh chụp màn hình).

Trong nhóm VN30, đà giảm cũng lan rộng với 26 cổ phiếu trong nhóm này giảm điểm. Giảm mạnh nhất là các mã thuộc họ Vingroup như VRE, VHM và VIC. Theo sau đó, các cổ phiếu như VNM, VPB hay LPB cũng có mức giảm cao, từ 3,5% đến 3,9%. Các mã này đều trong nhóm cổ phiếu tác động tiêu cực nhất đến chỉ số ngày hôm nay.

Chỉ 3 cổ phiếu trong nhóm VN30 giữ được sắc xanh, gồm VJC, BCM và SAB. Đáng kể trong đó là cổ phiếu VJC (Vietjet) giữ đà tăng tốt qua nhiều phiên trở lại đây, mức tăng 0,86%, bất chấp thị trường có biến động.

Trong bối cảnh thị trường biến động, sàn HoSE vẫn có 8 cổ phiếu tăng trần như BMP, TNI, VSH, VPG, NTL hay SVC. Đáng chú ý, mã VPS của Công ty cổ phần Thuốc sát trùng Việt Nam đã có 4 phiên tăng trần liên tiếp tính từ ngày 14/10.

Nhà đầu tư nước ngoài hôm nay tiếp tục bán ròng gần 2.000 tỷ đồng, bán mạnh VSH, VRE, SSI, VCI... Ngược lại, VHM, VJC, DXG hay DIG được mua ròng lớn.