Vợ chồng "trùm thẩm mỹ" Mailisa giàu cỡ nào?

Ngày 13/11, lực lượng công an đồng loạt xuất hiện tại nhiều cơ sở thuộc hệ thống thẩm mỹ viện Mailisa, thu hút sự chú ý lớn của dư luận. Việc kiểm tra diễn ra liên tục từ sáng đến chiều. Cơ quan chức năng thu giữ nhiều thùng tài liệu để phục vụ điều tra. Trong thời gian kiểm tra, các cơ sở tạm ngưng hoạt động.

Mailisa là một trong những thương hiệu thẩm mỹ lâu đời và nổi tiếng nhất Việt Nam, được thành lập năm 1998 bởi bà Phan Thị Mai (thường được gọi là Mailisa) và chồng là ông Hoàng Kim Khánh.

Ngoài sở hữu chuỗi thẩm mỹ viện Mailisa với khoảng 2.000 nhân viên trên khắp cả nước, vợ chồng bà Mai - ông Khánh còn gây chú ý bởi khối tài sản khổng lồ.

Khối tài sản kếch xù

Trên mạng xã hội, bà Mai là nhân vật có sức ảnh hưởng lớn với hàng triệu người theo dõi. Hai vợ chồng thường xuyên chia sẻ hình ảnh về cuộc sống xa hoa cùng bộ sưu tập tài sản giá trị.

Tháng 9/2024, vợ chồng Mailisa gây xôn xao khi khánh thành biệt phủ hơn 4.000 m2 tại quận 12 cũ, TPHCM. Bà Mai cho biết công trình mất 2 năm thiết kế, gần 5 năm thi công mới hoàn thiện.

Khu biệt phủ rộng khoảng 4.000m2 của bà chủ hệ thống thẩm mỹ viện Mailisa (phường Thới An, TPHCM) được xây dựng kỳ công, sang trọng (Ảnh: Nam Anh).

Ông Hoàng Kim Khánh cũng được biết đến là một trong những "tay chơi" siêu xe hàng đầu Việt Nam, sở hữu nhiều mẫu xe đình đám như Koenigsegg Regera, McLaren Senna, Morgan Plus Six, Bentley Mulsanne, Bentley Bentayga V8, Cadillac Escalade ESV Sport, Lexus LX600, Lamborghini Aventador S, Ferrari SF90 Stradale…

Hồi tháng 3, hàng chục siêu xe của hệ thống Mailisa xuất hiện trên đường Nguyễn Văn Linh (Đà Nẵng) trong một sự kiện, gây chú ý lớn vì nhiều xe thuộc diện hàng hiếm tại Việt Nam.

Tháng 8/2024, bà Mai chia sẻ trong video trên Facebook cá nhân (hơn 1,7 triệu người theo dõi) rằng vợ chồng bà sở hữu khoảng 40 chiếc xe, từ siêu xe thể thao đến xe siêu sang, cùng đội ngũ tài xế và nhân viên phục vụ lên tới 40-50 người.

Hầm để loạt siêu xe của vợ chồng Mailisa (Ảnh: Mailisa Khánh).

Chi "khủng" trả lương nhân viên, làm từ thiện

Ngoài ra, chuỗi thẩm mỹ viện Mailisa còn được biết đến là hệ thống thẩm mỹ viện chi “khủng” cho lương thưởng nhân viên, nhiều vị trí lên tới hàng chục, hàng trăm triệu đồng.

Theo công bố trên website chính thức của chuỗi thẩm mỹ viện này, nhân viên tư vấn được doanh nghiệp trả mức lương dao động 20-40 triệu đồng/tháng, không yêu cầu kinh nghiệm, trình độ học vấn từ trung cấp trở lên; hay vị trí quản lý chi nhánh/quản lý bộ phận được trả lương 30-60 triệu đồng/tháng, yêu cầu trình độ học vấn tốt nghiệp đại học, có ít nhất 2 năm kinh nghiệm; nhân viên lễ tân lương 15-20 triệu đồng/tháng...

Theo công bố trên website, nhân viên tư vấn của chuỗi Thẩm mỹ viện Mailisa được trả mức lương 20-40 triệu đồng/tháng, không yêu cầu kinh nghiệm (Ảnh: Chụp màn hình).

Trong video đăng tải hồi tháng 8/2024 trên kênh TikTok có 3 triệu người theo dõi, bà Mai khẳng định lương nhân viên ở Mailisa dao động 20-70 triệu đồng và cao nhất trên 100 triệu đồng. Lương nhân viên tạp vụ 15-17 triệu đồng/tháng.

"Mức lương tại Mailisa rất hấp dẫn nhưng khi làm việc tại đây cũng rất vất vả. Ca làm việc 8 tiếng thì phải ra đủ 8 tiếng, 10 tiếng ra 10 tiếng. Lượng khách hàng lúc nào cũng đông. Ngoài giờ làm việc, nhân viên còn được đào tạo kỹ năng giao tiếp, giọng nói, ngôn ngữ cơ thể để nâng cao trình độ chuyên môn", bà Mai nói trong video.

Trong một video khác đăng tải trên kênh TikTok hồi tháng 2/2024, bà Mai cho biết Mailisa thưởng Tết và lương cuối năm khoảng 80 đến 90 tỷ đồng.

Không chỉ vậy, bà chủ chuỗi thẩm mỹ viện Mailisa còn tích cực chi hàng trăm tỷ đồng làm từ thiện. Nữ doanh nhân đã từng thực hiện nhiều chuyến đi thiện nguyện trực tiếp đến các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên hay vùng núi phía Bắc.