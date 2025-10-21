Chứng khoán giằng co sau phiên giảm điểm kỷ lục, Novaland vẫn giảm sàn

Thị trường chứng khoán mở cửa phiên chiều 21/10 trong sắc xanh, tăng hơn 3 điểm tính tới 13h15, lên trên 1.639 điểm.

Trước đó, phiên sáng, sắc xanh phủ khắp nhóm tài chính, tiêu dùng, công nghệ thông tin. Tuy nhiên càng về trưa, chỉ số càng rung lắc mạnh. Đến 11h10, VN-Index giảm hơn 7 điểm, về vùng 1.629 điểm. Sắc đỏ bao trùm sàn HoSE và HNX.

Nhóm cổ phiếu bất động sản vẫn chịu áp lực bán mạnh. Nhiều mã giảm sàn như SCR, QCG, LDG, CRV. Đặc biệt, NVL (Novaland) cũng chung tình cảnh giảm sàn, "trắng" bên mua sau thông tin kết luận thanh tra liên quan trái phiếu. Hôm qua, mã này cũng đã giảm sàn.

Nhóm cổ phiếu liên quan tỷ phú cũng phân hóa trong phiên sáng nay. Các mã liên quan tỷ phú Phạm Nhật Vượng như VIC, VHM, VRE đều tăng nhẹ. Đặc biệt, VJC (Vietjet) liên quan tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo có thời điểm tăng trần, sau đó duy trì sắc xanh, tăng khoảng 5%. Một số cổ phiếu khác như Masan, Techcombank đều giảm.

Nhóm cổ phiếu ảnh hưởng chỉ số (Ảnh chụp màn hình).

Sáng nay, Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương (mã chứng khoán: TCX) niêm yết hơn 2,3 triệu cổ phiếu lên Sở Giao dịch Chứng khoán TPHCM (HoSE) với giá tham chiếu 46.800 đồng/đơn vị.

Chào sàn trong ngày thị trường biến động, cổ phiếu TCX vẫn giữ được sắc xanh, nhiều lúc duy trì đà tăng gần 6% lên 49.600 đồng/đơn vị.

Dòng tiền trên thị trường có xu hướng giằng co. Một số mã đang ảnh hưởng tích cực lên chỉ số như FPT, LPB, TCX, VJC, HDB... Nhà đầu tư nước ngoài mua ròng trong buổi sáng với giá trị giao dịch hơn 1.600 tỷ đồng, tính đến 11h17.

Diễn biến thị trường trong phiên sáng có vẻ đi đúng dự báo của nhiều công ty chứng khoán. Xu hướng giằng co là điều đã được dự đoán từ trước. Nhà đầu tư được khuyến nghị cần tập trung việc quản trị rủi ro danh mục và hạn chế sử dụng margin trong giai đoạn này.