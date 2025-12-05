Cổ phiếu 2 "ông lớn" tăng bung nóc sau tin Nhà nước thoái vốn

Thời điểm cuối năm, nhiều doanh nghiệp nhà nước công bố thông tin hoặc đăng ký đấu giá chào bán cổ phần phần vốn góp tại các công ty nhằm đảm bảo hoàn thành kế hoạch sắp xếp lại và đề án cơ cấu vốn đã được phê duyệt.

Trong đó, Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) đăng ký bán toàn bộ hơn 2 triệu cổ phiếu VTC, tương đương 46,73% vốn điều lệ tại Công ty cổ phần Viễn thông VTC (VTC Telecom, mã chứng khoán: VTC).

Công nhân kiểm tra sản phẩm trước khi đóng gói (Ảnh: GTD).

Hay UBND TP Hà Nội công bố kế hoạch đấu giá gần 6,4 triệu cổ phiếu GTD của Công ty cổ phần Giầy Thượng Đình. Giá khởi điểm 20.500 đồng/cổ phiếu, tổng giá trị tối thiểu hơn 131 tỷ đồng, dự kiến được tổ chức ngày 16/12, dành cho nhà đầu tư là tổ chức kinh tế, tổ chức xã hội và cá nhân trong - ngoài nước.

Cả 2 cổ phiếu trên đều có diễn biến tích cực xung quanh tin thoái vốn. Mã GTD ghi nhận 12 phiên tăng trần liên tục từ ngày 19/11 lên 59.400 đồng/cổ phiếu vào ngày 4/12. Mức tăng ghi nhận gấp 5 lần trong thời gian trên.

Doanh nghiệp đã phải 2 lần liên tiếp gửi giải trình lên cơ quan quản lý về việc cổ phiếu tăng trần. Theo nội dung này, hoạt động sản xuất - kinh doanh của công ty vẫn diễn ra bình thường, không ghi nhận yếu tố bất thường. Giá cổ phiếu tăng mạnh là diễn biến tự nhiên dựa trên cung cầu của thị trường. Công ty cho biết không tham gia tác động vào giao dịch, gây ảnh hưởng đến giá cổ phiếu.

Tương tự, từ ngày 18/11 đến nay, cổ phiếu VTC cũng tăng trần 12 phiên liên tục. Thị giá đạt 24.700 đồng/cổ phiếu, gấp 3 lần so với trước nhịp tăng. Thanh khoản giai đoạn này cũng tăng vọt lên vài chục nghìn cổ phiếu mỗi phiên, cao hơn nhiều lần so với mức vài trăm cổ phiếu/ngày.

Giải trình lý do tăng giá mạnh, công ty cho biết do diễn biến khách quan theo cung - cầu của thị trường chứng khoán. Các quyết định mua, bán cổ phiếu VTC hoàn toàn do các nhà đầu tư tự thực hiện. Hoạt động sản xuất - kinh doanh của công ty vẫn diễn ra bình thường, không có sự thay đổi hay biến động bất thường nào ảnh hưởng trọng yếu đến tình hình tài chính và hoạt động sản xuất kinh doanh.