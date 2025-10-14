Cổ phần hóa để doanh nghiệp mạnh lên chứ không phải để bán đất

Bổ sung nhiều nội dung quan trọng về cổ phần hóa, cơ cấu lại vốn nhà nước

Chiều 14/10, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Đức Phớc đã chủ trì cuộc họp với các bộ, ngành và doanh nghiệp về dự thảo Nghị định cơ cấu lại vốn doanh nghiệp nhà nước.

Báo cáo của Bộ Tài chính cho biết, dự thảo Nghị định gồm 8 chương, 100 điều và 2 phụ lục kèm theo. Ngoài các quy định chung và điều khoản thi hành, dự thảo quy định cụ thể về việc cổ phần hóa doanh nghiệp; chuyển đổi doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ thành công ty TNHH hai thành viên trở lên; chuyển đổi doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ từ 50% vốn điều lệ trở lên…

Dự thảo Nghị định cơ cấu lại vốn nhà nước tại doanh nghiệp sửa đổi, bổ sung một số nội dung cơ bản so với quy định hiện nay.

Phó Thủ tướng chủ trì cuộc họp với các bộ ngành, doanh nghiệp về dự thảo Nghị định cơ cấu lại vốn doanh nghiệp nhà nước tại doanh nghiệp (Ảnh: VGP).

Cụ thể, về cổ phần hóa, dự thảo bổ sung quy định để xác định đầy đủ và cập nhật phù hợp với tình hình thực tiễn về đất đai như xác định giá trị quyền sử dụng đất, quyền thuê đất khi cổ phần hóa. Đồng thời, tăng cường phân cấp mạnh hơn trong việc thực hiện các bước của cổ phần hóa doanh nghiệp cũng như các hình thức cơ cấu lại vốn.

Thủ tướng Chính phủ quyết định việc cổ phần hóa, chuyển nhượng vốn, tổ chức lại (chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, giải thể), chuyển giao quyền đại diện chủ sở hữu tại 8 tập đoàn, tổng công ty (PVN, EVN, VNPT, TKV, Viettel, Vinachem, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam, SCIC).

Về hình thức cơ cấu lại vốn nhà nước khác thì quy định đầy đủ, bao quát để đảm bảo xử lý các trường hợp phát sinh trong thực tiễn.

Dự thảo bổ sung các quy định cụ thể về giải thể công ty nông, lâm nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ, chuyển nhượng vốn nhà nước tại doanh nghiệp đầu tư tại công ty cổ phần, công ty TNHH 2 thành viên trở lên...

Cổ phần hóa không phải để bán đất

Kết luận cuộc họp, Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc yêu cầu Bộ Tài chính lập luận rõ ràng, phù hợp về nội dung đề xuất Thủ tướng Chính phủ quyết định cổ phần hóa, chuyển nhượng vốn, tổ chức lại, chuyển giao đại diện chủ sở hữu tại 8 tập đoàn, tổng công ty, còn lại cơ quan chủ quản phê duyệt.

Về những nội dung liên quan đến đất đai, chuyển mục đích sử dụng đất, Phó Thủ tướng nêu rõ rằng dự thảo Nghị định này không nên hướng dẫn chi tiết, mà phải áp dụng theo các quy định của Luật Đất đai; không để xảy ra tình trạng thất thoát địa tô chênh lệch, thâu tóm đất…

Lãnh đạo Chính phủ nhấn mạnh rằng cổ phần hóa không phải để bán đất mà là để nâng cao năng lực của doanh nghiệp, để cho nền kinh tế phát triển vững mạnh hơn.

Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc nhấn mạnh rằng việc lựa chọn, áp dụng phương pháp định giá phải bảo đảm có lợi cho nhà nước nhất (Ảnh: VGP).

Về đối tượng cổ phần hóa, Phó Thủ tướng yêu cầu phải tuân thủ đúng quy định của Luật Quản lý và đầu tư vốn nhà nước tại doanh nghiệp, dự thảo Nghị định này chỉ quy định đối với doanh nghiệp cấp I. Còn đối với doanh nghiệp cấp II trở về sau thì để doanh nghiệp cấp I phê duyệt. Cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền kiểm tra.

Về nội dung liên quan đến định giá, Phó Thủ tướng nêu rõ rằng cơ quan lựa chọn đơn vị định giá phải chịu trách nhiệm về sự lựa chọn của mình. Cơ quan định giá cũng phải chịu trách nhiệm về việc lựa chọn, áp dụng phương pháp định giá. Việc lựa chọn, áp dụng phương pháp định giá phải bảo đảm có lợi cho nhà nước nhất, nếu để xảy ra thất thoát thì phải chịu trách nhiệm.

Lãnh đạo Chính phủ yêu cầu Bộ Tài chính tiếp thu các ý kiến tại cuộc họp để hoàn thiện dự thảo, bảo đảm sát, đúng, chính xác, minh bạch, tránh có nhiều cách hiểu khác nhau, trình Chính phủ xem xét, quyết định theo thẩm quyền.