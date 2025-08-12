Chứng khoán vượt 1.600 điểm, làm sao để tránh "say sóng"?

Mở phiên giao dịch sáng nay (12/8), VN-Index dễ dàng chinh phục mốc kỷ lục 1.600 điểm sau khi "hụt hơi" vào chiều qua. Thị trường tiếp tục duy trì trạng thái tăng điểm, sắc xanh bao trùm các nhóm ngành.

Cùng với sự hưng phấn này, thời gian qua, thanh khoản mỗi phiên cũng dâng cao đáng kể, thậm chí đạt kỷ lục 83.830 tỷ đồng. Dòng tiền ồ ạt vào thị trường, sức "nóng" phả ra ở nhiều nhóm ngành như bất động sản, ngân hàng, chứng khoán...

Nhận định thị trường hôm nay, nhiều công ty chứng khoán dự báo xu hướng tăng sẽ tiếp diễn.

Thị trường chứng khoán được dự báo xu hướng tăng (Ảnh minh họa: Hữu Khoa).

Công ty Chứng khoán SSI nêu quan điểm VN-Index nối dài chuỗi 6 phiên tăng liên tiếp và tiệm cận kháng cự 1.585-1.600 điểm. Diễn biến trên cho thấy lực cầu duy trì ổn định và tâm lý thị trường vẫn nghiêng về chiều tích cực. Nếu tiếp tục bứt phá qua ngưỡng cản tâm lý 1.600 điểm, SSI dự kiến chỉ số sẽ hướng lên vùng mục tiêu 1.630 điểm.

Trong kịch bản điều chỉnh kỹ thuật, mức hỗ trợ gần được nâng lên vùng 1.560-1.570 điểm giúp chỉ số củng cố nền giá và tạo dư địa cho các nhịp tăng kế tiếp.

Đồng quan điểm, Chứng khoán Yuanta Việt Nam cho rằng thị trường có thể sẽ duy trì đà tăng trong phiên kế tiếp. Đồng thời, rủi ro ngắn hạn vẫn ở mức thấp, mặc dù chỉ số VN-Index có thể sẽ xuất hiện các nhịp điều chỉnh khi tiến vào vùng 1.600-1.650 điểm. Điểm tích cực là chỉ báo tâm lý tiếp tục tăng và dòng tiền lan tỏa đều giữa các nhóm cổ phiếu cho nên đà tăng của thị trường sẽ vững chắc hơn.

Báo cáo cũng nêu xu hướng ngắn hạn của thị trường chung vẫn duy trì ở mức tăng. Vì vậy, Yuanta Việt Nam khuyến nghị các nhà đầu tư có thể tiếp tục mua và nắm giữ tỷ trọng cổ phiếu cao trong danh mục.

Chuyên gia của Công ty Chứng khoán VPBank (VPBankS) nói thị trường đã tăng được khoảng 50% với nhóm ngành dẫn dắt là bất động sản, ngân hàng và chứng khoán. Sau một giai đoạn tăng điểm mạnh mẽ, cổ phiếu trụ cột, dẫn sóng hàng đầu sẽ có những chặng nghỉ hoặc thậm chí điều chỉnh. Dòng tiền sẽ có trạng thái luân chuyển từ nhóm dẫn sóng sang những cổ phiếu có nền giá tốt hoặc chưa tăng.

Chuyên gia VPBankS nhìn thấy tín hiệu luân chuyển này ngay trong phiên hôm qua (11/8). Xu hướng dòng tiền và kỹ thuật là yếu tố đang chi phối thị trường. Sau một giai đoạn tăng trưởng nóng, những nhóm ngành đã đi lên mạnh mẽ, các tín hiệu về giá, kỹ thuật và khối lượng vẫn tốt đang là ngân hàng, chứng khoán, bất động sản và bắt đầu lan sang hạ tầng, dầu khí, hóa chất và bán lẻ, xuất khẩu thủy sản.

Cũng theo vị này, ở giai đoạn luân chuyển, dòng tiền chưa phai nhạt ở nhóm cổ phiếu trụ cột, nhưng nhiều nhà đầu tư đã có dấu hiệu chốt lời, dần phân bổ tài sản sang những nhóm chưa tăng. Sự luân chuyển của dòng tiền giúp cho các lớp cổ phiếu đều có cơ hội tăng giá.

Vì vậy, trong xu hướng tăng giá của thị trường, nhà đầu tư có nhiều cơ hội để sửa sai, thậm chí trong trường hợp mua cao. Tuy nhiên, nhà đầu tư cần chú ý tín hiệu chung để tránh những phiên điều chỉnh sâu như cách đây 2 tuần. Một số nhóm cổ phiếu có dòng tiền, định giá hấp dẫn như ngân hàng, chứng khoán, bất động sản, dầu khí, thép…