Bất ngờ đầu tuần: Cổ phiếu tỷ phú tăng trần, Hóa chất Đức Giang thăng hoa

Thị trường chứng khoán ngày đầu tuần khép lại trong sự hưng phấn và hân hoan của giới đầu tư khi VN-Index vững vàng vượt lên 1.751 điểm, tăng gần 47 điểm so với cuối tuần trước.

Không còn cảnh "xanh vỏ đỏ lòng", thị trường tăng đồng đều, trải rộng ở nhiều mã. Sàn HoSE có 216 mã tăng, thanh khoản được cải thiện mạnh mẽ với hơn 29.300 tỷ đồng được giao dịch.

Chứng khoán hưng phấn đầu tuần (Ảnh: Hữu Khoa).

Tâm điểm chú ý của thị trường dồn vào 2 cổ phiếu STB (Sacombank) và VIC (Vingroup) khi đồng loạt tăng trần từ sớm. Đặc biệt, mã ngân hàng có khối lượng giao dịch hơn 13 triệu đơn vị và dư mua giá trần hơn 7,3 triệu cổ phiếu. Hết phiên, STB đóng cửa ở mức 52.400 đồng/đơn vị.

Cùng với 2 mã cổ phiếu tăng hết biên độ, đà tăng đầy bất ngờ của cổ phiếu DGC (Hóa chất Đức Giang) cũng phần nào củng cố được sự hồi phục sau những ngày giảm sàn liên tiếp. Mã này nằm trong top 3 cổ phiếu tăng mạnh nhất trong nhóm VN30 với mức tăng 6,27%, khối lượng giao dịch đạt hơn 3 triệu đơn vị.

Nhóm cổ phiếu "họ" Vingroup như VIC, VHM, VRE đã đồng loạt đẩy chỉ số đi lên. Nhóm ngành ngân hàng duy trì sắc xanh cũng góp phần tác động tích cực đến thị trường, như TCB, HDB, MBB, ACB, EIB, LPB...

Trong bối cảnh thị trường hưng phấn, nhà đầu tư nước ngoài cũng giao dịch sôi động, giá trị mua ròng gần 247 tỷ đồng. Khối ngoại đẩy mạnh mua ròng MWG, GEX, VIX, VPB và bán ròng FPT, ACB...