Cổ phiếu liên quan tỷ phú Phạm Nhật Vượng kéo chứng khoán thăng hoa

Phiên giao dịch chứng khoán ngày 29/12, VN-Index giữ sắc xanh từ đầu buổi sáng và vào nhịp hưng phấn sau giờ nghỉ trưa. Chốt phiên, chỉ số tăng hơn 25 điểm, lên 1.754,84 điểm. Tuy nhiên, thanh khoản còn dè dặt khi giá trị giao dịch trên HoSE chỉ vượt 22.000 tỷ đồng.

Tâm điểm chú ý của thị trường nằm ở cổ phiếu VHM (Vinhomes) khi bất ngờ tăng trần về cuối phiên. Mã này đã chinh phục mức giá 117.700 đồng/cổ phiếu với thanh khoản trên 7,3 triệu đơn vị.

Áp lực giảm giá của thị trường cũng được giải tỏa khi cổ phiếu VIC (Vingroup) tăng hơn 3%, lên 159.700 đồng/đơn vị. Các mã VRE và VPL cũng thuộc "họ" Vingroup cũng trong nhóm ảnh hưởng mạnh tới chỉ số.

Nhóm cổ phiếu ảnh hưởng mạnh chỉ số (Ảnh chụp màn hình).

Ngoài ra, cổ phiếu STB (Sacombank), FPT và NVL (Novaland) đồng loạt tăng, góp phần tích cực đến thị trường chung.

Trong đó, cổ phiếu NVL bất ngờ tăng trần sau thông tin tích cực cuối tuần trước, về việc Tòa án Nhân dân TPHCM quyết định hủy toàn bộ bản án sơ thẩm trong vụ tranh chấp hợp đồng tín dụng giữa VPBank và khách hàng liên quan đến dự án bất động sản tại Phan Thiết của Novaland.

Một cổ phiếu bất động sản khác là SGR của Công ty cổ phần Tổng công ty cổ phần Địa ốc Sài Gòn cũng tăng trần phiên hôm nay. Doanh nghiệp này vừa thông qua kế hoạch năm sau với doanh thu 1.380 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 380 tỷ đồng, tăng mạnh so với kết quả thực hiện năm nay.

Trong phiên cổ phiếu "họ" Vingroup hồi phục, nhà đầu tư nước ngoài bán ròng hơn 261 tỷ đồng cổ phiếu VIC, 126 tỷ đồng cổ phiếu VHM. Ngược lại, khối ngoại mua ròng FPT, STB, GEX.