Chứng khoán giảm sau nhiều ngày thăng hoa

Cụ thể, kết thúc phiên giao dịch ngày 9/12, chỉ số VN-Index giảm hơn 6,5 điểm, về mức 1.747 điểm.

Tuy nhiên, thanh khoản được cải thiện đáng kể. Giá trị giao dịch trên HoSE đạt hơn 29.400 tỷ đồng, cao hơn 29% so với con số trung bình trong tháng 11.

Chứng khoán giảm điểm sau nhiều phiên tăng liên tục (Ảnh: Hữu Khoa).

Sắc đỏ bao trùm trên thị trường khi 234 mã giảm giá trên sàn HoSE và 113 mã trong tình cảnh tương tự trên HNX. Nhóm cổ phiếu ngân hàng (LPB, VPB, HDB, MBB, TCB), "họ" Vingroup (VHM, VRE, VPL) hoặc các cổ phiếu đầu ngành như HPG, MWG, SSI... tác động tiêu cực đến chỉ số.

Ngược lại trong phiên hôm nay, cổ phiếu VIC và FPT vẫn giữ được đà tăng, lần lượt tăng 4,78% và 1,47%. Cổ phiếu liên quan tỷ phú Phạm Nhật Vượng vẫn chi phối thị trường và là trụ đỡ của VN-Index, kết thúc phiên đóng góp hơn 11,3 điểm cho chỉ số chung.

Nhà đầu tư nước ngoài hôm nay tiếp tục bán ròng hơn 2.392 tỷ đồng, các mã bị bán ròng mạnh như VPL, VIC, VNM. Ngược lại, FPT và HPG được nhà đầu tư mua mạnh.