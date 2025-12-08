Chứng khoán "xanh vỏ đỏ lòng", cổ phiếu Vingroup và Sabeco vụt sáng

Phiên giao dịch chứng khoán ngày 8/12, thị trường tiếp tục giữ sắc xanh, tăng hơn 12,4 điểm lên 1.753,74 điểm. Thanh khoản sàn HoSE duy trì ở mức thấp, dưới 20.000 tỷ đồng.

Mặc dù thị trường chung tăng điểm nhưng các cổ phiếu giảm giá lại áp đảo. Trên sàn HoSE, 217 mã đỏ, chỉ 104 mã xanh. Tình hình tương tự diễn ra trên HNX với 93 mã giảm giá, chỉ 51 mã tăng giá.

Nhóm cổ phiếu ảnh hưởng mạnh tới chỉ số (Ảnh chụp màn hình).

Trong bối cảnh đó, cổ phiếu VIC (Vingroup) và SAB (Sabeco) đồng loạt tăng trần, đóng vai trò trụ đỡ thị trường. Cổ phiếu VIC đạt 152.700 đồng/đơn vị và SAB đạt 53.200 đồng/đơn vị.

Hôm nay là ngày tập đoàn của tỷ phú Phạm Nhật Vượng chốt quyền để phát hành cổ phiếu thưởng, tỷ lệ 1:1, tăng vốn lên hơn 77.000 tỷ đồng. Xung quanh thương vụ lớn nhất lịch sử này, từ cuối tuần trước, cổ phiếu VIC đã vô cùng hưng phấn.

Đến phiên hôm nay, dòng tiền vẫn ồ ạt đổ vào mã này, đến cuối phiên vẫn dư mua giá trần hơn 2,6 triệu cổ phiếu.

Cùng với VIC, cổ phiếu VHM cũng tăng 2,8% lên 110.000 đồng/đơn vị. Theo cập nhật từ Forbes, khối tài sản của tỷ phú Phạm Nhật Vượng tăng hơn 1,5 tỷ USD lên 27,1 tỷ USD, xếp hạng 84 trong danh sách người giàu nhất thế giới.

Quay trở lại diễn biến thị trường, 17 cổ phiếu trên sàn HoSE cũng tăng trần trong ngày này. Một số cổ phiếu khác tăng trên 4%, đáng chú ý có QCG của Công ty Quốc Cường Gia Lai, lên 14.800 đồng/đơn vị.

Cuối tuần qua, Quốc Cường Gia Lai công bố ý kiến cổ đông bằng văn bản về phương án thu xếp tài chính để thanh toán khoản nợ còn lại gần 1.783 tỷ đồng liên quan đến vụ án Vạn Thịnh Phát, nhằm thu hồi dự án Khu dân cư Bắc Phước Kiển.

Theo phương án lấy ý kiến, công ty dự kiến chuyển nhượng vốn góp tại các công ty con và công ty liên kết. HĐQT cam kết giá trị chuyển nhượng sẽ không thấp hơn giá vốn đầu tư và sẽ thuê đơn vị thẩm định độc lập để xác định giá.

Đồng thời, doanh nghiệp dự tính hợp tác , đầu tư kinh doanh các sản phẩm, dự án bất động sản với các nhà đầu tư có năng lực và nhu cầu, bao gồm cả các nhà đầu tư là bên liên quan.

Nhà đầu tư nước ngoài bán ròng 1.839 tỷ đồng trong phiên hôm nay, tập trung bán ròng VPL, VIC, SSI và GMD. Trong đó, VPL (Vinpearl) bị bán ròng nhiều nhất, hơn 1.500 tỷ đồng.