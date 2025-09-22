Chứng khoán giảm hơn 24 điểm, cổ phiếu một công ty cà phê tăng "nóng"

Thị trường chứng khoán ngày 22/9 tiếp tục điều chỉnh mạnh. VN-Index chốt phiên giảm hơn 24 điểm, còn 1.634,45 điểm. Thanh khoản sàn HoSE đạt gần 35.766 tỷ đồng.

Sắc đỏ bao trùm tất cả nhóm ngành. Các cổ phiếu thuộc nhóm VN30 giảm mạnh, trong đó VIC, FPT và VPB tác động tiêu cực nhất đến chỉ số. Ở chiều ngược lại, VIX, TPB, KBC giữ được sắc xanh và tác động tích cực đến chỉ số chung.

Trong ngày thị trường chìm trong sắc đỏ, nhà đầu tư nước ngoài bán ròng hơn 1.700 tỷ đồng. Các mã bị bán ròng mạnh như VHM, VIC, CTG, STB, ngược lại được mua ròng như VIX, BID, TPB...

Một số cổ phiếu trên sàn HoSE hôm nay vẫn đi ngược dòng thị trường, giữ được sắc tím như LGL, DAT, SVD, VCF...

Một số cổ phiếu trên HoSE giữ sắc tím trong ngày thị trường giảm điểm (Ảnh chụp màn hình).

Trong số này, cổ phiếu VCF của Công ty Vinacafe Biên Hòa gây chú ý khi tăng trần lên 383.400 đồng/đơn vị - cao nhất từ trước đến nay. Tuy nhiên, thanh khoản mã này khá khiêm tốn, chỉ dừng lại ở mức 1.800 cổ phiếu.

Mới đây, Vinacafe Biên Hòa thông báo ngày 1/10 tới đây sẽ chốt danh sách cổ đông để thực hiện trả cổ tức năm 2024 bằng tiền, tỷ lệ 480%. Tức cổ đông sở hữu một cổ phiếu nhận được 48.000 đồng cổ tức. Ngày thanh toán dự kiến là 8/10. Số tiền doanh nghiệp dự chi cho đợt thanh toán này gần 1.276 tỷ đồng.

Phiên giảm điểm của thị trường hôm nay gần như đã được dự báo từ trước. Nhiều công ty chứng khoán cho rằng thị trường sẽ gặp áp lực điều chỉnh, rung lắc quanh vùng 1.650-1.680 điểm, thậm chí có thể về quanh 1.600 điểm.

Nhà đầu tư được khuyến nghị nên theo dõi sát diễn biến thị trường và tiếp tục nắm giữ trong vùng an toàn, không xuất hiện lực bán. Nhà đầu tư đang có tỷ trọng tiền mặt cao có thể quan sát và chờ đợi các điểm giải ngân mới với các nhóm cổ phiếu mang tính chất dẫn dắt như ngân hàng, chứng khoán, bất động sản... Việc giải ngân nên được thực hiện thận trọng, từng phần.