Thị trường chứng khoán sau kỳ nghỉ lễ 2/9 có gì cần chú ý?

Trước kỳ nghỉ lễ, thị trường chứng khoán tiếp tục rung lắc nhưng vẫn duy trì đà tăng. VN-Index đóng cửa tăng nhẹ 1,35 điểm lên 1.682,21 điểm. Độ rộng trên sàn HoSE nghiêng về chiều tích cực với 172 mã tăng và 149 mã giảm.

Tính chung tháng 8, VN-Index đã tăng gần 180 điểm, tương ứng gần 12%, vượt trội so với mức tăng 9,19% trong tháng 7 và mạnh nhất kể từ tháng 5/2020 đến nay. Đồng thời, VN-Index cũng ghi nhận giá trị giao dịch bình quân gần 50.000 tỷ đồng/phiên. Khối ngoại bán ròng hơn 42.000 tỷ đồng trên HoSE, cao nhất từ trước đến nay, theo số liệu từ Công ty Chứng khoán SSI.

Cũng theo đơn vị này, chỉ số VN-Index duy trì diễn biến tích cực dù liên tục gặp thử thách quanh vùng đỉnh cũ. Áp lực cung giá cao hiện diện trong khi vẫn thiếu sự đồng thuận từ các nhóm dẫn dắt khiến chỉ số chưa xác lập nhịp bứt phá trọn vẹn.

Do đó, công ty trên đưa ra khuyến nghị các mốc kỹ thuật quan trọng cần theo dõi: kháng cự 1.690-1.700 điểm và hỗ trợ 1.640-1.660 điểm.

Còn Công ty chứng khoán VPBank (VPBankS) cho rằng trong bối cảnh hiện tại chưa có thông tin bất lợi và độ rộng thị trường vẫn khá tích cực ở các nhóm cổ phiếu thì quán tính tăng của thị trường còn tiếp diễn. Do vậy, dù xác suất đi tiếp là khá rộng mở nhưng thử thách tiếp theo của thị trường vẫn còn ở mốc 1.700 điểm để xác nhận nhịp tăng mới.

Chứng khoán có thể tiếp tục tăng điểm (Ảnh minh họa: Đăng Đức).

Những giao dịch nghìn tỷ đồng

Dự kiến từ ngày 5/9 đến 3/10, ông Nguyễn Văn Đạt - Chủ tịch Công ty cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt (mã chứng khoán: PDR) - đăng ký bán thỏa thuận 88 triệu cổ phiếu PDR để giải quyết nhu cầu tài chính cá nhân. Giao dịch có thể làm giảm 9% tỷ lệ sở hữu của ông Đạt, xuống còn 27,7% vốn công ty.

Với giá cổ phiếu PDR là 24.550 đồng/đơn vị (chốt phiên 29/8), ước tính giá trị chuyển nhượng của thương vụ trên khoảng 2.160 tỷ đồng. Ông Đạt muốn giao dịch trong bối cảnh giá cổ phiếu PDR đang ở vùng cao nhất khoảng 2 năm gần đây và tăng gần 50% trong gần 2 tháng qua.

Trên website công ty đăng tải, ông Đạt cho rằng đó là lựa chọn chủ động, có thể hi sinh lợi ích ngắn hạn, nhưng đổi lại, Phát Đạt và cổ đông sẽ có được lợi ích dài hạn, bền vững hơn.

Một giao dịch khác là Ngân hàng TMCP Quân đội (MB, mã chứng khoán: MBB) muốn bán 60 triệu cổ phiếu MBS của Công ty cổ phần Chứng khoán MB. Giao dịch dự kiến thực hiện từ ngày 3/9 đến 2/10 nhằm giảm tỷ lệ sở hữu xuống 65,9%. Ngân hàng cho biết thực hiện giao dịch nhằm mục đích tăng tính đại chúng cho cổ phiếu MBS.

Tính theo giá cổ phiếu MBS khoảng 41.100 đồng/đơn vị, ngân hàng MB có thể thu về gần 2.500 tỷ đồng từ thương vụ thoái vốn này.