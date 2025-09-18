Cổ phiếu Vingroup tăng, FPT giảm, chứng khoán mất gần 6 điểm

Chốt phiên giao dịch chiều nay (18/9), VN-Index giảm 5,79 điểm còn 1.665,18 điểm. Thanh khoản thị trường trầm lắng với giá trị giao dịch sàn HoSE chỉ hơn 27.801 tỷ đồng.

Cổ phiếu VIC (Vingroup) vẫn giữ vai trò dẫn dắt thị trường khi ảnh hưởng tích cực nhất đến chỉ số, kìm hãm đà giảm. Mã này chốt phiên tăng 1,33% lên 145.000 đồng/đơn vị.

Ở nhóm cổ phiếu giảm giá, mã FPT (Tập đoàn FPT) tác động tiêu cực nhất, góp 1,9 điểm vào đà giảm của thị trường chung. Mã này giảm 2,37% còn 103.000 đồng/đơn vị, giá trị giao dịch đạt hơn 852 tỷ đồng.

Nhà đầu tư nước ngoài bán ròng hơn 1.511 tỷ đồng phiên này. Các mã bị bán ròng mạnh như VIC, VHM, SSI, VIX, MSN, MWG...

Chứng khoán giảm nhẹ hơn 3 điểm (Ảnh chụp màn hình).

Trong phiên buổi sáng, đà giảm diễn ra trên diện rộng, các cổ phiếu trong nhóm VN30 phân hóa với 23 mã đỏ, chỉ 7 mã xanh. Chỉ số chung giảm điểm chịu sự tác động ở một số nhóm cổ phiếu lớn như FPT, ACB, HPG, HDB, TCB...

Thị trường chứng khoán Việt biến động theo diễn biến chung trên thế giới, sau tin Fed vừa thông qua một đợt cắt giảm lãi suất 0,25% như thị trường dự báo và phát tín hiệu sẽ có thêm 2 lần hạ nữa trước khi kết thúc năm nay.

Thị trường chứng khoán phiên hôm nay được các công ty chứng khoán dự báo có thể biến động mạnh, do chịu ảnh hưởng từ thông tin giảm lãi suất của Fed và phiên đáo hạn phái sinh. Xu hướng giằng co vẫn chiếm vị thế chủ đạo.