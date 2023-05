Chủ thương hiệu "Heo ăn chay": Ông nào bảo vệ được đàn sẽ không lỗ

Hôm nay (10/5), Công ty cổ phần Nông nghiệp BaF Việt Nam (mã chứng khoán: BAF) đã tổ chức phiên họp cổ đông thường niên 2023. BaF là một thành viên chuyên mảng chăn nuôi và sản xuất thịt heo của Tập đoàn Tân Long, doanh nghiệp chuyên về lúa gạo ở khu vực phía Nam. Năm 2021, công ty này niêm yết cổ phiếu trên sàn và năm 2022 gây chú ý khi ra mắt thương hiệu thịt "heo ăn chay" và được quảng cáo là nuôi bằng công thức cám độc quyền của công ty.

Chia sẻ với cổ đông về tình hình dịch tả châu Phi, Chủ tịch công ty là ông Trương Sỹ Bá cho biết đến nay, ngành vẫn phải sống chung với dịch và chưa có vaccine chính thức. Hiện, dù trên thị trường có nhiều loạt vaccine nhưng chưa có kiểm định rõ ràng nên công ty không dùng. Doanh nghiệp cũng thông tin, rất nhiều công ty sử dụng thử nghiệm vaccine dịch tả châu Phi và hậu quả là bị dịch cả bầy, chết hết thậm chí chết cả đàn nái.

"Trong chăn nuôi, nếu ông nào bảo vệ được đàn thì sẽ không bao giờ lỗ. Còn ông nào lỗ thì bị dịch hết rồi", ông Bá nhấn mạnh. Ông hé lộ công ty mình vẫn bảo vệ được đàn, hơn nữa trong bối cảnh thua lỗ và nông dân lần lượt bỏ chuồng thì lại là cơ hội cho chăn nuôi công nghiệp phát triển.

Ông Trương Sỹ Bá, Chủ tịch HĐQT BaF Việt Nam (Ảnh: B.Y).

"Trước đây các hộ nhỏ lẻ chiếm đến 70% tổng chăn nuôi, nhưng nay do dịch nên tỷ trọng này giảm. Từ hồi dịch đến nay, chúng tôi khảo sát thì tổng đàn Việt Nam mất đi 20-25%. Và công ty đang đón sóng này, tức lấy thị phần từ hộ chăn nuôi nhỏ lẻ. Nói vậy nhưng không phải là chúng tôi mong có dịch tả", đại diện công ty nói thêm.

Và vì nguồn cung giảm nên dự kiến giá bán sắp tới sẽ tăng lại. Đáy của giá heo theo công ty là hồi tháng 3-4 vừa qua, sát vùng 45.000 đồng/kg. Đến nay, giá heo đang dần hồi phục.

Dù vậy, lên kế hoạch cho cả năm 2023, công ty dự kiến doanh thu 7.526 tỷ đồng, chỉ tăng nhẹ 6% và lợi nhuận sau thuế dự kiến 301 tỷ đồng, tăng khoảng 5% so với năm ngoái.

Kết thúc quý I năm nay, doanh thu công ty giảm 47% xuống còn 816 tỷ đồng. Ghi nhận nguồn thu từ việc thanh lý tài sản, công ty vẫn có lợi nhuận sau thuế với gần 4 tỷ đồng, giảm 95,5% so với cùng kỳ năm trước. Nói tại phiên họp, ông Bá lý giải kết quả thấp do khó khăn từ thị trường, thứ hai do đang đầu tư nên chi phí ghi nhận cao, ảnh hưởng đến lợi nhuận.

Năm 2022, công ty có doanh thu 7.085 tỷ đồng, vượt kế hoạch đề ra. Tuy nhiên, lợi nhuận là 287 tỷ đồng, chỉ đạt 71% chỉ tiêu được giao. Công ty chia cổ tức bằng cổ phiếu với tỷ lệ 17%, tương ứng phát hành thêm 24,4 triệu cổ phiếu, nguồn vốn thực hiện là lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.