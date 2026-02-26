Chợ mạng rầm rộ bán vàng vía Thần Tài, vàng mini cháy hàng

Ngày 26/2 (tức vía Thần Tài), thị trường vàng ghi nhận nhịp điều chỉnh giảm nhẹ sau chuỗi tăng nóng. Theo niêm yết của Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC), vàng miếng SJC giao dịch ở mức 182 triệu đồng/lượng chiều mua vào và 185 triệu đồng/lượng chiều bán ra, giảm tương ứng 200.000-300.000 đồng/lượng so với phiên liền trước.

Khảo sát thực tế cho thấy không khí mua bán tại các cửa hàng vàng truyền thống ở TPHCM bớt căng thẳng hơn so với những mùa cao điểm trước. Tại cửa hàng PNJ trên đường Hai Bà Trưng (phường Tân Định), lượng khách đến giao dịch trực tiếp khá thưa thớt. Tương tự, điểm bán của Tập đoàn Vàng bạc Đá quý DOJI trên đường Hàm Nghi (phường Sài Gòn) trong khung giờ 6h30-9h sáng vẫn có khách xếp hàng nhưng không xảy ra tình trạng quá tải.

Trái lại, kênh trực tuyến lại ghi nhận sức mua sôi động, nhiều sản phẩm nhanh chóng rơi vào trạng thái “cháy hàng”, đặc biệt là các dòng vàng mini, vàng Thần Tài trọng lượng 0,1 chỉ phục vụ nhu cầu lấy vía đầu năm.

Thay vì xếp hàng từ rạng sáng như những năm trước - thậm chí có thời điểm người dân tại Hà Nội chờ từ đêm hôm trước - một bộ phận lớn người tiêu dùng đã chuyển sang đặt mua online, phản ánh sự dịch chuyển rõ nét trong hành vi giao dịch.

Nhiều sản phẩm vàng trên sàn thương mại điện tử đã "hết hàng" (Ảnh: Chụp màn hình).

Ghi nhận trên các sàn thương mại điện tử và website chính thức của các thương hiệu, nguồn cung sản phẩm dịp vía Thần Tài được đẩy mạnh với mẫu mã đa dạng, tập trung vào phân khúc trọng lượng nhỏ. Chẳng hạn, Huy Thanh Jewelry mở gian hàng chính hãng trên Shopee và giới thiệu dòng vàng 0,05 chỉ với mức giá khởi điểm từ khoảng 1,3 triệu đồng/sản phẩm.

Tương tự, Bảo Tín Mạnh Hải cũng hiện diện chính thức trên sàn thương mại điện tử. Đáng chú ý, đến 15h ngày 26/2, nhiều sản phẩm được thông báo “hết hàng”. Trên website riêng, doanh nghiệp này niêm yết vàng mini 1 chỉ và các dòng charm vàng 24K (0,1 chỉ) với giá từ 1,8 triệu đồng.

Trong khi đó, các thương hiệu hướng tới nhóm khách hàng trẻ như PNJ hay Ancarat đẩy mạnh bán hàng trực tuyến, tăng cường quảng bá trên mạng xã hội. Riêng Ancarat còn tổ chức livestream sáng 26/2 để mở bán các sản phẩm bạc như miếng bạc Thần Tài Vạn Phúc, bạc Ngân Mã, Song Mã, thu hút lượng tương tác đáng kể.