Mua vàng vía Thần Tài năm ngoái, năm nay lãi gần 100 triệu/lượng

Mua vàng ngày vía Thần Tài lời gần trăm triệu/lượng

Sáng 26/2, tức ngày vía Thần Tài, giá vàng trong nước tiếp tục duy trì ở vùng cao. Các doanh nghiệp lớn niêm yết vàng miếng của Công ty TNHH MTV Vàng bạc Đá quý Sài Gòn - SJC ở mức 182-185 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). Trong khi đó, giá vàng nhẫn dao động quanh 181,5-184,5 triệu đồng/lượng (mua - bán).

Ngày vía Thần Tài năm ngoái, giá vàng miếng SJC được niêm yết ở mức 84,6-89,6 triệu đồng/lượng (mua - bán), còn vàng nhẫn tròn trơn ở mức 86,4-89,4 triệu đồng/lượng (mua - bán). Như vậy, người mua vàng miếng vào ngày vía Thần Tài năm 2025 hiện ghi nhận mức chênh lệch tăng khoảng 94 triệu đồng/lượng. Với vàng nhẫn, mức tăng tương ứng hơn 92 triệu đồng/lượng.

Dù giá vàng đang ở mức cao và trời mưa lớn, người dân vẫn xếp hàng dài chờ mua hàng trên phố Trần Nhân Tông ở Hà Nội. Thậm chí, do lượng khách quá đông, nhiều thời điểm còn xảy ra tình trạng tranh cãi giữa các khách hàng.

Đội mưa, chờ đợi nhiều giờ để mua vàng

Anh Trần Ngọc Phương (Gia Lâm, Hà Nội) cho biết xếp hàng từ 5h30 sáng. “Trời có mưa là có lộc, tôi không thấy phiền gì”, anh nói. Anh cho biết mua 2 chỉ mỗi dịp Thần Tài và không quan tâm giá có giảm mạnh sau hôm nay vì mua lấy may.

Khách hàng bất chấp mưa chờ mua vàng (Ảnh: Hải Long).

Một cơ sở kinh doanh vàng, bạc trên đường Cầu Giấy (Hà Nội) đã mở cửa sớm để đón khách vào ngồi chờ bên trong. Theo nhân viên của cửa hàng thông tin, với lượng khách hiện tại chưa quá đông, cửa hàng sẽ phát số thứ tự cho khách, chờ tới 6h30 bắt đầu giao dịch. Với những khách hàng giao dịch từ 20 triệu đồng trở lên thì sẽ bắt buộc chuyển khoản, dưới 20 triệu thì có thể dùng tiền mặt hoặc chuyển khoản.

Tại khu vực Hà Đông (Hà Nội), ngay từ sáng cũng có cảnh xếp hàng chờ mua vàng, Chị Lan (35 tuổi, Hà Đông) cho biết chị và chị gái có mặt tại cửa hàng bạc trên đường Quang Trung từ hơn 4h30 sáng để xếp hàng đợi đến lượt giao dịch.

“Bình thường cửa hàng giới hạn mỗi người được mua tối đa 10 lượng, mỗi sản phẩm 5 lượng nên tôi cũng tính toán mua vừa đủ trong mức cho phép”, chị Lan chia sẻ.

Theo ghi nhận, đa phần người dân có mặt từ sáng sớm đều để mua bạc tích trữ hoặc mua lấy may. Do lượng khách tăng cao, cửa hàng áp dụng quy định giới hạn số lượng nhằm đảm bảo nhiều người có thể mua được hàng.

Chị Ngọc Hân (Cầu Giấy) xếp hàng lúc 7h30. Sáng nay chị đã xin nghỉ sáng để mua vàng. Chị cho biết trước đó do thời tiết và giá vàng đang quá cao nên ngại mua nhưng cuối cùng vẫn quyết sẽ mua 2 chỉ để lấy may.

Trước nhu cầu mua vàng tăng cao trong ngày vía Thần Tài, nhiều cửa hàng cho biết sẽ mở cửa từ sáng sớm và duy trì bán hàng liên tục cho đến khi phục vụ hết lượt khách trong ngày.

Một số thương hiệu lớn thông tin, dù lượng khách có thể kéo dài đến tối muộn, các điểm bán vẫn bố trí thêm nhân viên, tăng quầy giao dịch và chuẩn bị nguồn hàng để đảm bảo người dân xếp hàng đều được mua vàng lấy lộc đầu năm, hạn chế tối đa tình trạng phải quay về tay không.

Vàng mini bán chạy vì vừa túi tiền

Mùa vía Thần Tài năm nay diễn ra trong bối cảnh giá vàng neo ở mức cao, khiến xu hướng tiêu dùng có sự dịch chuyển đáng kể. Thay vì tập trung vào vàng miếng trọng lượng lớn, nhiều khách hàng lựa chọn vàng mini loại 1 chỉ, thậm chí 0,1 chỉ để phù hợp khả năng tài chính nhưng vẫn giữ yếu tố “lấy vía” đầu năm.

Đại diện trụ sở Công ty TNHH MTV Vàng bạc Đá quý Sài Gòn - SJC trên đường Nguyễn Thị Minh Khai (phường Bàn Cờ, TPHCM) cho biết, các năm trước vàng miếng 1 chỉ không phải sản phẩm chủ lực trong dịp này.

Tuy nhiên năm nay, mặt hàng này liên tục “cháy hàng” chỉ sau khoảng 30 phút mở bán mỗi ngày. Trước ngày chính lễ, ngoài lượng khách mua mới, nhiều người cũng tranh thủ bán ra để chốt lời; riêng vàng mini 1 chỉ, lượng khách bán lại khá lớn và doanh nghiệp cho biết thu mua toàn bộ theo nhu cầu thực tế.

Vàng mini điêu khắc hình ngựa được "săn đón" để lấy vía, bỏ vào ốp điện thoại (Ảnh: Tri Túc)

Có mặt từ 6h30 để xếp hàng, chị Quỳnh (TPHCM) cho biết mục đích chính là mua vàng miếng SJC 1 chỉ lấy may. Trong bối cảnh giá vàng tăng mạnh, ngân sách hạn chế khiến chị ưu tiên sản phẩm trọng lượng nhỏ. Theo ghi nhận, nhiều cửa hàng tại TPHCM không nhận đặt trước vàng 1 chỉ, buộc khách phải đến sớm để chờ mua trực tiếp.

Song song với vàng miếng, các sản phẩm vàng mini điêu khắc hình bánh chưng, linh vật ngựa… trọng lượng từ 0,1 chỉ cũng trở thành xu hướng, đặc biệt trong nhóm khách hàng trẻ.

Tại cửa hàng Công ty Cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận - PNJ trên đường Hai Bà Trưng (phường Tân Định, TPHCM), nhiều bạn trẻ tìm mua vàng mini để làm “charm” đeo tay hoặc đặt sau ốp điện thoại với mục đích cầu may đầu năm.

Theo đại diện cửa hàng, mỗi ngày đơn vị bày bán vài trăm sản phẩm vàng mini nhưng thường hết hàng sau 1-2 giờ mở cửa. Có những đơn hàng lên tới vài chục sản phẩm, chủ yếu để lì xì người thân, bạn bè hoặc nhân viên, thay vì tích lũy dài hạn.