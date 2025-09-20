Chênh lệch giá mua bán vàng nhẫn vẫn ở 3,6 triệu đồng/lượng

Kết thúc ngày 19/9, giá vàng miếng SJC được mua vào, bán ra quanh mức 129,3-132 triệu đồng/lượng. Tại các doanh nghiệp, giá vàng miếng giảm nhẹ hoặc đi ngang tùy bên. Chênh lệch giữa giá mua và giá bán ở mức 2,7 triệu đồng/lượng.

Vàng nhẫn được các bên niêm yết tại 126,2-129,8 triệu đồng/lượng (mua - bán). Chênh lệch giá mua vào, bán ra của mặt hàng này vẫn ở mức 3 triệu đồng/lượng. Chênh lệch giá mua vào - bán ra của vàng nhẫn cao hơn với 3,6 triệu đồng/lượng.

Chênh lệch giá mua vào, bán ra vàng nhẫn vẫn ở mức cao vượt 3 triệu đồng/lượng (Ảnh: Mạnh Quân).

Trên thế giới, giá vàng ở mức 3.655,2 USD/ounce, có xu hướng tăng nhẹ nhưng vẫn bị kìm hãm bởi chỉ số USD tăng mạnh cuối tuần và lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ nhích lên.

Hợp đồng vàng kỳ hạn tháng 12 tăng 2,4 USD lên 3.680,5 USD/ounce, bạc kỳ hạn tháng 12 tăng 0,207 USD lên 42,325 USD/ounce.

Theo chuyên gia phân tích kim loại qúy Christopher Lewis, vàng vẫn thu hút lực mua khi giá giảm sau đợt cắt giảm lãi suất của Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed). Bức tranh kỹ thuật vẫn ủng hộ xu hướng tăng, bất chấp biến động do các ngân hàng trung ương gây ra trong tuần này.

“Thị trường vàng đã tạo khoảng trống giảm giá khi mở cửa phiên giao dịch ngày thứ Năm, do có một chút chốt lời. Tôi cho rằng thị trường đã rất tích cực trong một thời gian dài, nên một đợt điều chỉnh nhẹ là điều cần thiết”, Christopher Lewis cho biết.

Trong khi đó, Jim Wyckoff - chuyên gia phân tích cấp cao của Kitco nhận định, cả vàng và bạc đều đã có đà tăng tốt trước đó, vì vậy việc điều chỉnh giảm giá là điều được dự báo và có thể tiếp diễn thêm một thời gian. Tuy nhiên phe mua hợp đồng vàng tháng 12 vẫn có lợi thế vững chắc.

Ở các thị trường bên ngoài, chỉ số USD tiếp tục tăng, giá dầu thô nhẹ giảm còn khoảng 63,25 USD/thùng, lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm hiện ở mức 4,13%.