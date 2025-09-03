Giá bán vàng miếng tăng 2,8 triệu đồng, lên 133,4 triệu đồng/lượng

Vàng trong nước, thế giới ở mức đỉnh

Mở cửa phiên giao dịch ngày 3/9, giá vàng miếng SJC được các doanh nghiệp niêm yết ở mức 131,9-133,4 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 2,9 triệu đồng ở chiều mua và tăng 2,8 triệu đồng ở chiều bán so với trước đó. Đây cũng là mức giá kỷ lục mới của mặt hàng này.

Giá vàng nhẫn sáng nay cũng thiết lập kỷ lục mới, được niêm yết tại 125,1-126,7 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 2,6 triệu đồng chiều mua và 3,4 triệu đồng chiều bán so với trước đó.

Tính chung tuần trước, giá vàng SJC tăng 3,5 triệu đồng/lượng ở chiều mua và tăng 4 triệu đồng/lượng ở chiều bán, trong khi giá vàng nhẫn tăng 3,7 triệu đồng/lượng ở cả 2 chiều.

Mặt hàng vàng được doanh nghiệp bày bán (Ảnh: Tiến Tuấn).

Trên thị trường quốc tế, giá vàng đang được giao dịch quanh 3.525 USD/ounce, vượt đỉnh cũ thiết lập hồi tháng 4 và xác lập mức kỷ lục mới. Quy đổi theo tỷ giá chưa tính thuế, phí, kim loại quý tương đương 112 triệu đồng/lượng.

Đà tăng của kim loại màu vàng được thúc đẩy bởi kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ hạ lãi suất trong tháng này, sau khi Chủ tịch Jerome Powell hé lộ khả năng điều chỉnh.

Báo cáo việc làm công bố cuối tuần trước tiếp tục cho thấy thị trường lao động hạ nhiệt, củng cố thêm cơ sở cho quyết định cắt giảm lãi suất. Điều này càng làm tăng sức hấp dẫn của vàng, vốn không sinh lãi nhưng có chức năng là nơi trú ẩn tài sản an toàn trong thời kỳ biến động.

Theo công cụ đo lường FedWatch của CME, giới giao dịch định giá tới 90% khả năng Fed sẽ hạ 0,25% lãi suất tại cuộc họp ngày 17/9.

USD Index - thước đo giá trị của đồng bạc xanh trong giỏ tiền tệ chủ chốt - đã xuống mức thấp nhất trong hơn một tháng qua cũng là nguyên nhân khiến vàng trở nên hấp dẫn hơn với nhà đầu tư quốc tế.

Chiến lược gia Joni Teves của UBS nhận định nhà đầu tư tăng tỷ trọng vàng, đặc biệt trong bối cảnh Fed chuẩn bị giảm lãi suất, qua đó đẩy giá đi lên. "Kịch bản cơ bản của chúng tôi là vàng tiếp tục lập đỉnh mới trong những quý tới. Môi trường lãi suất thấp hơn, dữ liệu kinh tế kém tích cực cùng rủi ro địa chính trị duy trì ở mức cao củng cố vai trò đa dạng hóa danh mục của vàng", vị này nói.

Kyle Rodda, chuyên gia phân tích của đơn vị chuyên về giao dịch trực tuyến Capital.com, nhận định bối cảnh kinh tế Mỹ suy yếu cùng kỳ vọng Fed sớm hạ lãi suất đang là chất xúc tác lớn cho đà tăng của kim loại quý.

Ông cũng lưu ý thêm, cuộc khủng hoảng niềm tin ngày càng sâu sắc vào đồng USD càng củng cố vị thế của vàng, đặc biệt khi Tổng thống Mỹ Donald Trump liên tục công kích Fed về tính độc lập.

Giá bán USD ngân hàng chạm trần

Kết thúc phiên giao dịch trước kỳ nghỉ lễ, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm tại 25.240 đồng. Với biên độ 5% so với tỷ giá trung tâm, các ngân hàng thương mại được phép mua bán USD trong vùng 23.978-26.502 đồng.

Các ngân hàng thương mại tiếp tục hạ giá USD. Ngân hàng lớn niêm yết giá USD tại 26.112-26.502 đồng (mua - bán), thấp hơn 29 đồng so với phiên liền trước. Giá giao dịch USD ở ngân hàng cổ phần là 26.130-26.502 đồng (mua - bán).

Trên thị trường tự do, các điểm thu đổi ngoại tệ niêm yết giá mua bán USD ở 26.650 -26.720 đồng (mua - bán), tăng 170 đồng ở cả 2 chiều mua vào và bán ra.