Khuyến mại tặng vàng, giao dịch vàng online... là chiêu trò lừa đảo

Lợi dụng nhu cầu và tâm lý mua vàng, bạc của người dân, nhiều đối tượng đã mạo danh các doanh nghiệp kinh doanh vàng, bạc như Bảo Tín Minh Châu, Phú Quý để thực hiện hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của khách hàng.

Các đơn vị này liên tục đưa ra cảnh báo về tình trạng trên. Phú Quý nêu về tình trạng Facebook giả mạo tích xanh lừa đảo, không có bất kỳ chương trình khuyến mại nào liên quan tới các sản phẩm bạc.

Bảo Tín Minh Châu cũng đang gặp tình trạng tương tự, nêu bị giả mạo fanpage có "tick xanh" và tung tin khuyến mại tặng vàng, lừa khách muốn mua. Doanh nghiệp cho biết giao dịch online hay giao dịch trực tiếp tại các cơ sở kinh doanh đều có hóa đơn VAT, không bán vàng online.

Sản phẩm vàng của một thương hiệu (Ảnh: Mạnh Quân).

Công ty SJC cũng ra cảnh báo về webiste giả mạo, khuyến cáo khách hàng nhận biết rõ về việc công ty không thực hiện bất kỳ giao dịch nào qua không gian mạng mà đều giao dịch trực tiếp.

Các đơn vị nêu thủ đoạn giả mạo thường được đối tượng sử dụng trên không gian mạng đó là sao chép gần như toàn bộ hình ảnh, nhận diện thông tin, dùng tên, ảnh đại diện, ảnh bìa, các bài viết tương tự của fanpage chính thống để đánh lừa khách hàng có nhu cầu mua vàng, gửi đường link yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân hoặc chuyển khoản nhận quà tặng giả, tổ chức các chương trình khuyến mãi không có thật để khách hàng chuyển tiền, đặt cọc...