Giá vàng miếng tăng trở lại, chiều bán ở vùng 132 triệu đồng/lượng

Sáng 16/9, các doanh nghiệp lớn tại Hà Nội và TPHCM tăng giá vàng miếng thêm 1,4 triệu đồng/lượng chiều thu mua và 900.000 đồng/lượng chiều bán. Giá được niêm yết tại 130-132 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). Giá vàng nhẫn của hầu hết thương hiệu cũng không thay đổi so với phiên 15/9.

Cụ thể, SJC niêm yết giá vàng nhẫn mua vào ở ngưỡng 125 triệu đồng/lượng, giá bán ra 128 triệu đồng/lượng.

Giá tại DOJI và PNJ đi ngang ở cả hai chiều, hiện được giao dịch ở mức 126,2 triệu đồng/lượng mua vào và 129,2 triệu đồng/lượng chiều bán ra.

Tương tự, vàng nhẫn thương hiệu Phú Quý hiện được niêm yết ở mức 125,5-128,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Tại, Bảo Tín Minh Châu, giá niêm yết sáng này giảm 200.000 đồng/lượng ở cả hai chiều, hiện giao dịch vàng nhẫn ở ngưỡng 126,8 triệu đồng/lượng mua vào và 129,8 triệu đồng/lượng bán ra.

Giá vàng miếng tăng nhẹ trở lại (Ảnh: DT).

Giá vàng thế giới tăng 35 USD/ounce so với rạng sáng qua, hiện neo ở mốc 3.678 USD/ounce (tương đương khoảng 117,4 triệu đồng/lượng quy đổi theo tỷ giá Vietcombank, chưa bao gồm thuế phí).

Giá vàng tăng tiệm cận mức cao kỷ lục vào thứ hai đầu tuần, được hỗ trợ bởi đồng USD yếu hơn và lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ giảm, khi các nhà đầu tư chuẩn bị cho cuộc họp quan trọng của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) trong tuần này - sự kiện có thể định hướng cho phần còn lại của năm.

Hiện, giá vàng miếng trong nước cao hơn giá vàng thế giới khoảng 13,7 triệu đồng/lượng.