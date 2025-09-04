Giá vàng miếng lập kỷ lục mới 133,9 triệu đồng/lượng

Giá vàng lên kỷ lục

Mở cửa phiên giao dịch ngày 4/9, giá vàng miếng SJC được các doanh nghiệp niêm yết ở mức 132,4-133,9 triệu đồng/lượng (mua - bán). tăng 500.000 đồng ở cả 2 chiều mua, bán và chính thức xác lập mức kỷ lục mới. Chênh lệch 2 chiều mua và bán là 1,5 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn cũng thiết lập kỷ lục mới, được điều chỉnh tăng với biên độ rộng hơn, niêm yết tại 126,2-128,7 triệu đồng/lượng (mua - bán), tức tăng 700.000 đồng ở 2 chiều mua và bán. Ở một số doanh nghiệp, giá bán vàng nhẫn được niêm yết ở 129 triệu đồng/lượng.

Mặt hàng vàng được doanh nghiệp bày bán (Ảnh: Mạnh Quân).

Vàng trong nước tăng sau khi giá trên thị trường quốc tế lập kỷ lục mới. Trên thế giới, giá vàng ở quanh 3.574 USD/ounce, tăng tiếp 42 USD so với trước đó. Quy đổi theo tỷ giá chưa tính thuế, phí, giá kim loại quý này tương đương khoảng 113,5 triệu đồng/lượng, thấp hơn khoảng 21 triệu so với trong nước.

Nhà đầu tư đang đổ tiền vào vàng, trong bối cảnh Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) nhiều khả năng giảm lãi suất. Rủi ro chính trị và kinh tế cũng đang tăng cao. Từ đầu năm, giá vàng thế giới đã tăng 37%.

Công cụ theo dõi lãi suất FedWatch của CME cho thấy thị trường hiện dự báo khả năng Fed giảm lãi suất tháng này là 92%. Giá vàng có xu hướng tăng trong môi trường lãi suất thấp.

Bất ổn quanh các chính sách của Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng càng khiến vàng hấp dẫn với phần đông nhà đầu tư.

Giá USD tự do lên kỷ lục

Kết thúc phiên giao dịch ngày 3/9, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm tại 25.246 đồng, tăng 6 đồng so với trước đó. Với biên độ 5% so với tỷ giá trung tâm, các ngân hàng thương mại được phép mua bán USD trong vùng 23.984-26.508 đồng.

Các ngân hàng thương mại tiếp tục tăng giá USD. Ngân hàng lớn niêm yết giá USD tại 26.138-26.508 đồng (mua - bán). Giá giao dịch USD ở ngân hàng cổ phần là 26.140-26.508 đồng (mua - bán). Các đơn vị đều niêm yết giá USD ở mức kịch trần.

Trên thị trường tự do, các điểm thu đổi ngoại tệ niêm yết giá mua bán USD ở 26.780-26.870 đồng (mua - bán), tăng 130 đồng ở chiều mua vào và tăng 150 đồng chiều bán ra.

Trên thị trường thế giới, đồng USD lại đi ngược trong nước khi "quay đầu" giảm hơn 0,1%. Theo đó, USD Index - thước đo sức mạnh của đồng bạc xanh - đang chạy quanh vùng 98,2 điểm. Mức này đã giảm hơn 10% nếu so với thời điểm đầu năm.