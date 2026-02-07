Biến động tại "thủ phủ" vàng ở Trung Quốc

Thông tin từ SCMP, thị trường vàng phi chính thức tại Trung Quốc đang đối mặt với làn sóng bất ổn mới khi Ydd007 (một nền tảng bán lẻ kim loại quý) rơi vào khủng hoảng thanh toán. Sự vụ diễn ra chỉ vài ngày sau cú sụp đổ của JWR, một doanh nghiệp lớn cùng ngành có trụ sở tại Shuibei, Thâm Quyến. Điều này đang làm gia tăng lo ngại về hiệu ứng lây lan trong hệ sinh thái giao dịch vàng tư nhân của nước này.

Ydd007 ghi nhận 3 đợt rút tiền quy mô lớn trong thời gian ngắn, xuất phát từ tâm lý xấu lan rộng trên thị trường. Doanh nghiệp thừa nhận đang gặp tình trạng thiếu hụt vốn nghiêm trọng.

Từ cuối tuần qua, không ít nhà đầu tư đến từ các tỉnh Quý Châu, Giang Tây và một số địa phương khác đã tập trung tại văn phòng của Ydd007 ở khu Shuibei (Thâm Quyến), yêu cầu được hoàn trả ngay lập tức.

Khủng hoảng tại Ydd007 nối tiếp vụ việc của JWR - một nền tảng giao dịch kim loại trực tuyến khác cũng đặt trụ sở tại Shuibei. Cơ quan chức năng thông báo đã thành lập tổ công tác chuyên trách để điều tra những hoạt động kinh doanh bất thường liên quan đến JWR.

Mô hình kinh doanh của Ydd007 gần như sao chép JWR, cung cấp các sản phẩm được mô tả là “vàng ảo”, cho phép giao dịch với đòn bẩy cao và yêu cầu ký quỹ thấp. Công ty cho biết từng kiểm soát rủi ro bằng cách phòng hộ thông qua các nền tảng khác, bao gồm JWR. Tuy nhiên, khi các kênh phòng hộ này bị gián đoạn, Ydd007 nhanh chóng rơi vào trạng thái căng thẳng dòng tiền.

Vàng bày bán ở Shuibei, Trung Quốc (Ảnh: SCMP).

Theo ước tính do nhà đầu tư cung cấp và được truyền thông Trung Quốc dẫn lại, tổng số tiền chưa được thanh toán tại nền tảng này có thể vượt 10 tỷ nhân dân tệ, tương đương khoảng 1,4 tỷ USD.

Các chuyên gia pháp lý cảnh báo rằng tác động của những rủi ro kể trên đối với các hộ gia đình không nên bị đánh giá thấp. Luật sư Đặng Bình đến từ Quảng Châu cho biết: “Sự sụt giảm mạnh gần đây của các kim loại quý như vàng đã ảnh hưởng đến nhiều nhà đầu tư cá nhân và gia đình họ, thậm chí một số người còn phải đối mặt với áp lực nợ nần”.

Trước đó, chính quyền Trung Quốc đã cảnh báo các nhà đầu tư nhỏ lẻ về những rủi ro khi chạy theo đợt tăng giá vàng gần đây. Vào tháng 10, Hiệp hội Vàng và Trang sức Thâm Quyến cảnh báo một số nhà cung cấp địa phương giả danh là các thương nhân vàng hợp pháp đang tiến hành "cá cược vàng phi vật chất" thông qua các nền tảng trực tuyến.