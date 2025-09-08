21 cổ phiếu trên HoSE giảm sàn, VN-Index mất hơn 42 điểm

Phiên giao dịch chiều ngày 8/9, thị trường tiếp tục diễn ra đà giảm mạnh của buổi sáng. VN-Index đóng cửa giảm 42,44 điểm, về 1.624,53 điểm. Thanh khoản sàn HoSE trên mức trung bình của tháng 8, đạt hơn 53.169 tỷ đồng.

Cũng trên sàn HoSE, 21 mã chứng khoán giảm sàn len lỏi trong màu đỏ chủ đạo bao phủ. Các cổ phiếu giảm sàn ở nhiều ngành nghề khác nhau, điển hình như nông nghiệp (HAG), bất động sản (CII, NBB, HAR), ngân hàng (EIB, VPB), chứng khoán (VIX, VDS, ORS)...

Nhóm cổ phiếu giảm điểm ảnh hưởng tiêu cực đến chỉ số (Ảnh chụp màn hình).

Trong nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn VN30, mã VPB (VPBank) giảm sàn, lại 25 mã giảm điểm. Cổ phiếu HPG (Hòa Phát) cũng duy nhất giữ được sắc xanh từ phiên sáng, tăng 0,35% so với hôm trước. Khối lượng giao dịch mã này đạt hơn 141,7 triệu cổ phiếu, cao nhất trong nhóm VN30.

Nếu như phiên sáng, nhóm cổ phiếu Vingroup như VRE, VIC là điểm tựa sắc xanh của thị trường thì chiều nay, các mã tìm về mốc tham chiếu.

Trong phiên giảm điểm mạnh của thị trường, nhà đầu tư nước ngoài bất ngờ mua ròng hơn 971 tỷ đồng. Trước đó, khi thị trường tăng điểm, khối ngoại có xu hướng ngược lại là bán ròng. Các cổ phiếu được mua ròng mạnh hôm nay như HPG (307 tỷ đồng), SSI (287 tỷ đồng), CTG (146 tỷ đồng), SHB (132 tỷ đồng), VPB (94 tỷ đồng), MBB (92 tỷ đồng).