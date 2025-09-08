Phiên giao dịch đầu tuần (8/9), thị trường chứng khoán tiếp tục biến động mạnh. Tạm chốt phiên trưa, VN-Index giảm 27,85 điểm, còn 1.639,12 điểm. Sắc đỏ bao trùm toàn thị trường, sàn HoSE có tới 293 mã giảm điểm và chỉ 51 mã tăng giá.

Trong nhóm cổ phiếu trụ cột VN30, sắc đỏ cũng chiếm ưu thế. Chỉ 6 cổ phiếu giữ được sắc xanh, bao gồm 2 mã liên quan tỷ phú Phạm Nhật Vượng gồm VIC (Vingroup) và VRE (Vincom Retail), tăng lần lượt 1,52% và 0,33%.

Một số cổ phiếu tăng khác cũng khá quen mặt, như HPG (Hòa Phát), MWG (Đầu tư Thế Giới Di Động), SSI (Chứng khoán SSI) và VNM (Vinamilk).

Trong đó, cổ phiếu HPG và SSI đều được giao dịch khối lượng lớn, lần lượt đạt hơn 77,4 triệu đơn vị và 45,5 triệu đơn vị.

Chứng khoán giảm gần 28 điểm vào sáng đầu tuần (Ảnh: Hữu Khoa).

Tuy nhiên, trong đà suy giảm chung, nhiều cổ phiếu vốn hóa lớn trong nhóm VN30 đều giảm sâu. Đáng kể nhất là nhóm cổ phiếu ngân hàng, bao gồm VPB (VPBank) giảm 5,5%, HDB (HDBank) giảm 4,4%), VIB giảm 4,2%, TPB (TPBank) giảm 4,1%...

Tháng 9 tiếp tục là tháng bản lề trước những sự kiện đầy tính mong đợi đối với nhà đầu tư tại Việt Nam bao gồm khả năng hạ lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ (Fed) và quyết định nâng hạng thị trường của FTSE Russell vào ngày đầu tháng 10.

Tuy nhiên, nhiều công ty chứng khoán cho rằng cả 2 câu chuyện này dường như đã hoàn toàn phản ánh vào đà tăng của thị trường trong thời gian qua. Thị trường có thể xuất hiện các nhịp rung lắc và điều chỉnh trong ngắn hạn nhằm thiết lập mặt bằng giá mới trước khi tiếp tục các đà tăng về dài hạn.

Do đó, áp lực bán có khả năng sẽ tiếp tục duy trì ở các phiên tiếp theo song dự kiến sẽ không kéo dài lâu.