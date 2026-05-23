Xã đạt nông thôn mới, sinh viên vùng khó khăn còn được giảm học phí?

Sinh viên Lương Mai Anh, đang học trường đại học công lập tại Hà Nội, đã gửi thắc mắc về chính sách học phí tới Bộ GD&ĐT.

Theo đó, trước khi sáp nhập, xã nơi Mai Anh thường trú đã đạt nông thôn mới. Tuy nhiên, có 5 xóm vẫn là xóm vùng III và có tên trong danh sách thôn bản đặc biệt khó khăn theo Quyết định số 612/2021/QĐ-UBDT.

Mai Anh hỏi, vậy sinh viên tại các xóm trên có được giảm 70% học phí khi áp dụng theo Quyết định số 612/2021/QĐ-UBDT không?

Mai Anh dẫn quy định tại Điều 3 Quyết định số 861/2021/QĐ-TTg: "Các xã khu vực III, khu vực II đã được phê duyệt tại Quyết định này nếu được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới sẽ được xác định là xã khu vực I và thôi hưởng các chính sách áp dụng đối với xã khu vực III, khu vực II kể từ ngày Quyết định của cấp có thẩm quyền công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới có hiệu lực".

Trong khi đó, theo Quyết định số 612/2021/QĐ-UBDT, chỉ có những xóm không có tên trong quyết định mới không được hưởng.

Trả lời về vấn đề này, Bộ GD&ĐT cho biết ngày 29/1/2026, Bộ Dân tộc và Tôn giáo đã ban hành Quyết định số 60/QĐ-BDTTG về việc công bố danh sách thôn, xã vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, thôn đặc biệt khó khăn; xã khu vực I, II, III giai đoạn 2026-2030.

Theo Bộ GD&ĐT, người học cần rà soát địa bàn thường trú của mình trong danh sách tại Quyết định số 60/QĐ-BDTTG, đồng thời đối chiếu với quy định về đối tượng được giảm 70% học phí tại khoản 1 Điều 16 Nghị định số 238/2025/NĐ-CP.

“Nếu đủ điều kiện theo quy định thì được hưởng chính sách giảm học phí”, Bộ GD&ĐT nêu rõ.