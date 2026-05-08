Tại sao gần 3.200 chương trình đại học được phép thu học phí vượt trần?

Cục Quản lý chất lượng (Bộ GD&ĐT) vừa công bố danh sách các chương trình đào tạo đạt tiêu chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục. Đây được xem là một trong những kênh tham khảo quan trọng để phụ huynh, học sinh lựa chọn ngành học, cơ sở đào tạo phù hợp.

Theo các chuyên gia, kiểm định chất lượng không chỉ là hoạt động đánh giá mức độ đáp ứng các tiêu chuẩn về chương trình đào tạo, đội ngũ giảng viên, cơ sở vật chất hay đầu ra người học, mà còn thúc đẩy các trường đại học cải tiến, nâng cao chất lượng đào tạo và năng lực quản trị.

Bên cạnh ý nghĩa về chuyên môn và uy tín học thuật, kết quả kiểm định cũng là một trong những căn cứ để các cơ sở giáo dục đại học được xây dựng mức học phí theo cơ chế riêng, phù hợp với mức độ tự chủ và chất lượng đào tạo.

Theo thống kê đến hết tháng 2 năm nay, cả nước có gần 3.200 chương trình đào tạo được công nhận đạt chuẩn kiểm định, tăng hơn 600 so với nửa năm trước. Trong đó, khoảng 2.500 chương trình của 192 cơ sở giáo dục đại học đạt tiêu chuẩn trong nước; số còn lại đạt chuẩn theo các tổ chức kiểm định quốc tế.

Danh sách hơn 3.200 chương trình đạt tiêu chuẩn trong và ngoài nước

Theo Nghị định 238/2025/NĐ-CP của Chính phủ, mức học phí đại học công lập được chia theo mức độ tự chủ tài chính và chất lượng đào tạo của cơ sở giáo dục.

Với các trường chưa tự chủ, mức trần học phí dao động khoảng 1,71-3,5 triệu đồng/sinh viên/tháng tùy nhóm ngành, tăng theo lộ trình từng năm.

Trong khi đó, các trường tự chủ được phép thu học phí cao hơn mức trần thông thường. Cụ thể, trường tự bảo đảm chi thường xuyên có thể thu tối đa gấp 2 lần; trường tự bảo đảm cả chi thường xuyên và chi đầu tư được thu tối đa gấp 2,5 lần.

Đáng chú ý, đối với chương trình đào tạo của cơ sở giáo dục đại học công lập đạt mức kiểm định chất lượng, cơ sở giáo dục đại học căn cứ định mức kinh tế - kỹ thuật hoặc định mức chi phí của từng ngành, nghề đào tạo do cơ sở giáo dục ban hành để tự quyết định mức thu học phí; thực hiện công khai với người học, xã hội.

Việc tăng học phí của các cơ sở giáo dục đại học hàng năm theo lộ trình, tối đa có thể tăng khoảng 10% mỗi năm.

Điều này lý giải vì sao thời gian qua nhiều chương trình đào tạo tại các trường đại học công lập có mức học phí cao hơn so với khung thông thường.

Bên cạnh nhóm chương trình đạt chuẩn, Cục Quản lý chất lượng cũng công bố 17 cơ sở giáo dục đại học Việt Nam được công nhận đạt tiêu chuẩn của 6 tổ chức kiểm định quốc tế. Con số này không thay đổi so với năm ngoái.

Số cơ sở đạt tiêu chuẩn của các tổ chức kiểm định trong nước là 206 đại học và 12 cao đẳng sư phạm.

Danh sách trường và tổ chức đánh giá và kiểm định như sau:

Danh sách 17 trường đại học đạt kiểm định quốc tế

Danh sách các trường đại học đạt kiểm định trong nước và quốc tế

Theo Luật giáo dục đại học, việc kiểm định là bắt buộc và định kỳ, nhằm bảo đảm và nâng cao chất lượng giáo dục đại học. Các trường có thể chọn tổ chức kiểm định, trong danh mục được cấp phép (gồm 13 tổ chức nước ngoài, 8 trong nước). Mỗi tổ chức có tiêu chí đánh giá, trọng số và chi phí khác nhau.

Theo quy định hiện hành, cơ sở giáo dục đại học và chương trình đào tạo phải thực hiện kiểm định chất lượng theo chu kỳ nhằm bảo đảm và cải tiến chất lượng đào tạo.

Kết quả kiểm định được công khai để xã hội, người học và nhà tuyển dụng giám sát, đồng thời là căn cứ quan trọng trong việc thực hiện quyền tự chủ đại học, mở ngành, tuyển sinh và xây dựng mức học phí.