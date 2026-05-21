Sinh viên phản ứng vụ thi chuẩn đầu ra sát lịch tốt nghiệp, trường nói gì?

Ngày 21/5, trên nhiều diễn đàn mạng xã hội xuất hiện thông tin sinh viên Trường Đại học Công đoàn bày tỏ lo lắng trước kế hoạch tổ chức kỳ thi đánh giá chuẩn đầu ra tiếng Anh và tin học vào thời điểm cận lễ tốt nghiệp.

Theo phản ánh của sinh viên, ngày 19/5, nhà trường thông báo kế hoạch tổ chức kỳ thi chuẩn đầu ra tiếng Anh và tin học, dự kiến diễn ra vào ngày 22/5. Nhiều sinh viên cho biết thời gian chuẩn bị quá gấp, trong khi cùng lúc phải hoàn thành khóa luận tốt nghiệp, làm thủ tục ra trường và tìm việc làm.

Trường Đại học Công đoàn chiều 21/5 (Ảnh: Mỹ Hà).

Thông báo cũng gây nhiều tranh luận khi một số sinh viên cho rằng việc thi chuẩn đầu ra tin học, tiếng Anh chỉ áp dụng với khóa tuyển sinh từ 2024 trở đi, còn khóa tuyển sinh từ 2023 trở về trước chỉ cần hoàn thành các học phần tin học, tiếng Anh trong khóa học là đủ điều kiện tốt nghiệp.

Một nữ sinh viên năm 4 cho biết nếu nhà trường quyết định tổ chức thi chứng chỉ đầu ra đúng như thời gian dự kiến và sát với lịch tốt nghiệp như hiện nay là quá gấp.

"Một số bạn học của em vừa hết hạn chứng chỉ vài tuần, giờ đang thời gian chuẩn bị tốt nghiệp nhưng phải ôn thi tiếng Anh, tin học quả thật rất vất vả", theo lời nữ sinh viên.

Trao đổi với phóng viên Dân trí chiều 21/5, ông Phạm Đức Thịnh, Trưởng Phòng Quản lý Chất lượng, Trường Đại học Công đoàn, cho biết theo quy định, nhà trường công nhận tốt nghiệp và xét cấp bằng nếu sinh viên đạt chuẩn đầu ra về đào tạo tất cả các ngành, trong đó có tiếng Anh và tin học.

Ông Thịnh cũng cho biết thêm tại đề án tuyển sinh của nhà trường đã được đăng công khai, có thông tin về chuẩn đầu ra tin học và tiếng Anh. Theo đó, nếu các em có chứng chỉ, được xem xét đạt chuẩn đầu ra bằng cách quy đổi tương đương.

Sinh viên nào không có chứng chỉ, khi kết thúc học phần cuối của môn tin học và tiếng Anh, các em sẽ được làm bài kiểm tra kiến thức nhỏ.

Tuy nhiên năm nay là năm đầu tiên, toàn bộ sinh viên năm 4 (tuyển sinh đầu vào từ năm 2022) sẽ được tham gia một kỳ thi đánh giá năng lực chuẩn đầu ra bài bản môn tin học và tiếng Anh do nhà trường tổ chức.

Việc tổ chức kỳ thi này, theo ông Thịnh là để nâng cao năng lực ngoại ngữ, chuẩn tin học, đáp ứng yêu cầu kiểm định của chuẩn chương trình đào tạo. Đề thi được nhà trường kết hợp với Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội - một trong những đơn vị có chức năng và thẩm quyền tạo đề thi cũng như cấp chứng chỉ cho sinh viên.

Ban đầu, kỳ thi dự kiến diễn ra ngày 22/5. Tuy nhiên, do cần thêm thời gian chuẩn bị, nhà trường dự kiến lùi lịch sang các ngày 29-31/5 và tổ chức nhiều đợt để tạo thuận lợi cho sinh viên.

Ông Thịnh cho biết thêm toàn bộ nội dung thi đều nằm trong chương trình đào tạo, không đánh đố thí sinh.

“Tất cả các em đều được biết thông tin này ngay từ đầu năm học. Đặc biệt, trong tuần sinh hoạt đầu tiên của khóa này từ 4 năm trước, nhà trường cũng nói về việc tổ chức kỳ thi và không nhận phản hồi nào từ phía sinh viên. Do đó, nói sinh viên bất ngờ thì chưa đúng”, theo lời ông Thịnh.

Cũng theo ông Thịnh, mục tiêu của kỳ thi đứng trên góc độ nhằm tốt hơn cho sinh viên trong việc chuẩn hóa đầu ra các môn học, nhà trường không nghĩ khi tiếp nhận thông tin, các em lại phản ứng như vậy.