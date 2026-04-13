Nữ sinh tử vong khi cứu người trên biển là học sinh ngoan, chăm 4 em nhỏ

Ngày 11/4, lễ an táng L.T.Q.C. (SN 2009, trú tại xóm 10, xã Nghi Lộc, Nghệ An), học sinh lớp 11A3, Trường THPT Nguyễn Thức Tự, là giáo dân thuộc giáo họ Đông Thuận, giáo xứ Làng Nam, được tổ chức theo nghi thức Công giáo.

“Cháu ra đi khi còn quá trẻ, nhưng đã sống một cuộc đời thật đẹp. Gia đình đau đớn vô cùng, nhưng cũng tự hào vì những gì cháu đã làm…”, anh Bình, người thân em C. chia sẻ.

Em Q.C. ra đi ở tuổi 17 để lại bao nỗi xót xa cho người thân (Ảnh: Làng Nam).

Chiều 10/4, tại bãi biển Cửa Lò, khi phát hiện một nam sinh 13 tuổi chới với giữa vùng nước sâu, C. lập tức bơi ra tiếp cận. Em dồn sức đẩy nạn nhân vào gần bờ, giúp thoát khỏi nguy hiểm.

Sau khi cứu được người, do kiệt sức và gặp sóng lớn, nữ sinh bị cuốn ra xa. Ngay khi nghe tiếng kêu cứu, lực lượng cứu hộ của Trung tâm Tìm kiếm cứu nạn và Phòng chống thiên tai phường Cửa Lò đang trực gần đó nhanh chóng tiếp cận, đưa C. lên bờ sơ cứu và chuyển đến bệnh viện. Dù được các y, bác sĩ tích cực cấp cứu nhưng em C. không qua khỏi.

Người mẹ thất thần trước nỗi đau mất con gái (Ảnh: Văn Tuyên).

Trong căn nhà cấp bốn ở xóm 10, xã Nghi Lộc, không khí tang thương bao trùm. Người thân, làng xóm lặng lẽ đến thắp hương, chia buồn. Di ảnh của C.được đặt giữa những vòng hoa trắng, bên cạnh là chiếc áo đồng phục.

Chị Thu, mẹ C. nằm lặng trên giường, gần như kiệt sức sau biến cố quá lớn. Gương mặt hốc hác, ánh mắt vô định, chị không còn đủ sức để khóc thành tiếng trước nỗi đau mất đi người con gái đầu lòng.

Ngồi dưới nền nhà ngước nhìn lên di ảnh con gái, anh Lê Anh Tuấn (43 tuổi) lặng im, ánh mắt thất thần. Thỉnh thoảng, anh mở lại những video trong điện thoại, nơi còn lưu giữ hình ảnh con. “Cháu ngoan, biết phụ giúp gia đình, chăm em từ nhỏ…”, người cha nghẹn ngào nói.

Gia đình anh Tuấn có 5 người con, C. là chị cả. Cuộc sống chủ yếu dựa vào làm nông, điều kiện còn nhiều khó khăn. Trước đó ít ngày, C. bị dẫm phải đinh, việc đi lại vẫn còn đau.

Khu vực đảo Lan Châu, phường Cửa Lò, Nghệ An - nơi xảy ra vụ việc (Ảnh: Nguyễn Phê).

Đại diện Trường THPT Nguyễn Thức Tự cho biết L.T.Q.C. là học sinh chăm ngoan, học lực tốt, tích cực tham gia hoạt động tập thể. Sự ra đi của em là tấm gương về lòng nhân ái và tinh thần dấn thân.

Ông Lê Bá Điệp, Chủ tịch UBND xã Nghi Lộc, cho biết chính quyền đã kịp thời thăm hỏi, động viên gia đình, đồng thời phối hợp các đơn vị liên quan đề xuất khen thưởng, ghi nhận hành động dũng cảm của nữ sinh.