Lao xuống biển cứu người, nữ sinh lớp 11 tử vong thương tâm

Một nữ sinh lớp 11 tại Nghệ An đã tử vong thương tâm sau khi dũng cảm lao xuống biển cứu một em nhỏ đang gặp nạn. Vụ việc đau lòng xảy ra vào chiều 10/4 tại khu vực phía Bắc đảo Lan Châu, phường Cửa Lò.

Theo thông tin từ ông Trần Tuấn Anh, Giám đốc Trung tâm Tìm kiếm cứu nạn và Phòng chống thiên tai phường Cửa Lò, khoảng 16h10 ngày 10/4, em L.T.Q.C. (học sinh lớp 11A3, Trường THPT Nguyễn Thức Tự, trú tại làng Đông Thuận, xã Nghi Lộc) cùng một người bạn đang chụp ảnh tại mỏm đá phía Bắc đảo Lan Châu.

Nữ sinh Q.C. (lớp 11, Nghệ An) lao xuống biển cứu người, không may gặp nạn (Ảnh: Dũng Nguyễn).

Tại thời điểm đó, C. phát hiện em Q.H. (14 tuổi, học sinh lớp 7, trú phường Cửa Lò) đang chới với giữa dòng nước, có dấu hiệu đuối sức. Không chút do dự, nữ sinh đã lao xuống biển để cứu người.

Giữa những con sóng lớn và dòng nước cuộn mạnh, C. đã nỗ lực tiếp cận và đẩy được H. vào khu vực an toàn. Tuy nhiên, do kiệt sức, C. đã không may gặp nạn và bị đuối nước.

Ngay khi nghe tiếng kêu cứu, lực lượng cứu hộ của Trung tâm Tìm kiếm cứu nạn và Phòng chống thiên tai phường Cửa Lò đang trực gần đó nhanh chóng tiếp cận, đưa C. lên bờ sơ cứu và chuyển đến bệnh viện. Dù được các y, bác sĩ tích cực cấp cứu nhưng em C. không qua khỏi.

Cô Nguyễn Thị Vân, Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Thức Tự, bày tỏ sự xót xa trước mất mát lớn này. Cô Vân cho biết C. là một học sinh ngoan ngoãn, lễ phép, được thầy cô và bạn bè quý mến.

Sau sự việc, nhà trường cử giáo viên chủ nhiệm đến gia đình động viên, các học sinh thay nhau túc trực, chia sẻ mất mát. Tập thể nhà trường cùng học sinh đến thắp hương, gửi lời chia buồn đến gia đình nữ sinh.

Cũng tại phường Cửa Lò, khoảng 16h20 ngày 10/4, em Võ Hoàng Thành, học sinh lớp 10D4, Trường THPT Nghi Lộc 3, trong lúc đi dạo đã phát hiện 3 người đang chới với giữa dòng nước biển.

Trước tình thế khẩn cấp, nam sinh nhanh chóng mượn phao của một người dân đang tắm gần đó rồi lao ra khu vực có dòng nước xoáy để tiếp cận, cứu các nạn nhân.

Giữa điều kiện sóng lớn và dòng chảy mạnh, nam sinh lớp 10 đã nỗ lực tiếp cận các nạn nhân. Thành lần lượt đưa được 2 người vào bờ an toàn. Tuy nhiên, do kiệt sức và nước cuộn xiết, em không thể tiếp cận người còn lại. Nạn nhân này sau đó không qua khỏi.

Sau khi đưa được 2 nạn nhân vào bờ, Thành thực hiện sơ cứu ban đầu trước khi mọi người hỗ trợ đưa đi cấp cứu tại bệnh viện.