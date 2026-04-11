Thông tin mới vụ sách tin học lớp 3 có link dẫn đến web “đen”

Lãnh đạo Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Huế cho biết, đã phối hợp cơ quan chức năng làm việc với Nhà xuất bản Đại học Huế liên quan sự cố sách giáo khoa và vở bài tập tin học lớp 3 có đường link dẫn đến trang web chứa nội dung không phù hợp.

Theo Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Huế, đây là sự cố phát sinh từ việc đường link bị thay đổi nội dung sau thời điểm xuất bản, không phải lỗi cố ý trong quá trình biên soạn, thẩm định. Tuy nhiên, điều này cũng bộc lộ những hạn chế trong việc kiểm soát các tài nguyên số đi kèm xuất bản phẩm, đặc biệt là đối với sách, vở phục vụ học sinh.

Tòa nhà nơi Nhà xuất bản Đại học Huế đóng trụ sở (Ảnh: Vi Thảo).

Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Huế xác định đây là vụ việc cần được xử lý nghiêm túc, khách quan và đúng quy định pháp luật, đảm bảo môi trường giáo dục an toàn cho học sinh.

Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Huế đã yêu cầu Nhà xuất bản Đại học Huế và đơn vị liên kết nghiêm túc kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của từng bên; khẩn trương triển khai các biện pháp khắc phục như cảnh báo không truy cập đường link, khóa và thay thế nội dung không an toàn, rà soát và có phương án thu hồi hoặc chỉnh sửa các ấn phẩm liên quan nếu cần thiết.

Trường hợp phát hiện vi phạm theo quy định, Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Huế sẽ kiến nghị cơ quan có thẩm quyền áp dụng các biện pháp xử lý hành chính phù hợp.

Sách tin học lớp 3 (Ảnh: Nguyễn Vy).

Lãnh đạo Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Huế cho biết đơn vị sẽ tổng hợp, báo cáo và kiến nghị Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng các cơ quan liên quan nghiên cứu, hoàn thiện cơ chế quản lý đối với các nội dung số trong xuất bản phẩm theo hướng tăng cường kiểm soát, hạn chế sử dụng đường link mở, đảm bảo tính ổn định và an toàn lâu dài.

“Quan điểm của Sở là xử lý vụ việc trên tinh thần trách nhiệm, cầu thị, đảm bảo tính nghiêm minh của pháp luật, mang tính xây dựng, góp phần nâng cao chất lượng công tác xuất bản trong bối cảnh chuyển đổi số hiện nay”, lãnh đạo Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Huế khẳng định.

Trước đó, Dân trí đã đưa tin, nhiều phụ huynh phản ánh về cuốn vở bài tập tin học lớp 3 do Nhà xuất bản Đại học Huế phối hợp phát hành, chứa liên kết điều hướng người truy cập vào trang web có nội dung không phù hợp với lứa tuổi học sinh.

Cụ thể, ở câu 3, trang 59 có đường dẫn mang tên thiếu nhi nhưng khi truy cập thì lại dẫn ra trang web không lành mạnh và hoàn toàn bằng tiếng nước ngoài.

Ông Nguyễn Xuân Huy, Chánh Văn phòng Đại học Huế, cho biết đơn vị đang phối hợp với các cơ quan chức năng làm rõ sự cố này. Theo ông Huy, trước đó trang web vẫn hoạt động bình thường nhưng đã có sự thay đổi bất thường về nội dung.

Doanh nghiệp chịu trách nhiệm phát hành tài liệu là Tập đoàn giáo dục Đại Trường Phát cũng đã có thông báo xác nhận thông tin và cho biết đang có kế hoạch thu hồi, thay thế toàn bộ các ấn bản có liên quan. Sự cố xuất hiện ở cả 2 phiên bản sách giáo khoa và vở bài tập tin học lớp 3 (các bản cũ đã phát hành từ trước).

Theo đơn vị này, một số tên miền dẫn đến học liệu điện tử trong sách, vở đã bị các đối tượng xấu xâm nhập và chiếm dụng quyền sở hữu sau khi thay đổi quyền quản trị. Các đối tượng này đã lợi dụng đường dẫn cũ để điều hướng người dùng tới các trang web có nội dung không lành mạnh, vi phạm pháp luật và hoàn toàn không phù hợp với môi trường giáo dục.

Để có thêm thông tin đa chiều, phóng viên đã nhiều lần liên hệ với ông Trần Bình Tuyên, Giám đốc Nhà xuất bản Đại học Huế nhưng chưa có kết quả.