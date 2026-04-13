Chưa tốt nghiệp THPT, nhiều học sinh đã học 5,6 môn ở đại học

Thông tin trên được TS Bùi Thị Hồng Hạnh, Hiệu trưởng Trường Phổ thông Năng khiếu (Đại học Quốc gia TPHCM), chia sẻ tại một chương trình hợp tác chiến lược trong đào tạo và nghiên cứu toán học.

Học sinh năng khiếu đáp ứng tốt chương trình đại học

Theo TS Bùi Thị Hồng Hạnh, nhà trường đang phối hợp với các đơn vị đào tạo thuộc Đại học Quốc gia TPHCM xây dựng chương trình cho phép học sinh tiếp cận sớm với các học phần đại học, đặc biệt là các môn cơ sở ngành của năm nhất.

Chương trình này nằm trong định hướng liên thông đào tạo từ đại học đến sau đại học mà Đại học Quốc gia TPHCM đang thúc đẩy. Theo đó, việc phát hiện và bồi dưỡng tài năng cần được thực hiện từ sớm để thu hút và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao.

TS Bùi Thị Hồng Hạnh, Hiệu trưởng Trường Phổ thông Năng khiếu, Đại học Quốc gia TPHCM (Ảnh: Huyên Nguyễn).

Thực tế trong 2 năm qua, học sinh Trường Phổ thông Năng khiếu đã được tiếp cận các học phần trên nền tảng đào tạo của Đại học Quốc gia TPHCM theo hình thức trực tuyến.

Mỗi học sinh có thể học khoảng 5-6 môn. Kết quả cho thấy đa số học sinh đều hoàn thành môn học, nhiều em đạt điểm từ 7 trở lên.

Theo TS Hạnh, điều này chứng minh học sinh có đủ năng lực để tiếp cận kiến thức bậc đại học nếu được định hướng phù hợp. Đây cũng là cơ sở để các đơn vị đào tạo cân nhắc mở rộng mô hình học trước tín chỉ.

Từ thực tiễn triển khai, đại diện nhà trường đề xuất cần có cơ chế phối hợp chặt chẽ hơn giữa trường phổ thông và đại học, trong đó các học phần do giảng viên đại học giảng dạy cần được công nhận tín chỉ.

“Điều quan trọng là các trường đại học cần tiếp nhận và công nhận các tín chỉ mà học sinh đã học trước đó”, TS Hạnh cho biết.

Học sinh Trường Phổ thông Năng khiếu TPHCM (Ảnh: PTNK).

Bên cạnh đó, nhà trường cũng kiến nghị mở rộng các hoạt động bồi dưỡng học sinh năng khiếu, đặc biệt trong lĩnh vực toán học, thông qua hợp tác với các viện nghiên cứu và cơ sở đào tạo chuyên sâu.

Trong khuôn khổ hợp tác với Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán, các chương trình như lớp học hè, bài giảng chuyên sâu, giao lưu học thuật với chuyên gia trong và ngoài nước được kỳ vọng sẽ giúp học sinh tiếp cận môi trường học thuật sớm hơn.

Cần sự phối hợp đồng bộ để phát triển tài năng

PGS.TS Lê Minh Hà, Giám đốc điều hành Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán, cho biết thực tế đã có những học sinh lớp 11 theo học chương trình đại học về toán và đạt kết quả tốt.

Theo ông, việc phát triển tài năng không chỉ dừng ở đào tạo kiến thức mà cần có môi trường học thuật phù hợp, cùng sự phối hợp giữa các bên gồm trường phổ thông, đại học và các viện nghiên cứu.

Trong thời gian tới, các chương trình phát triển toán học sẽ tiếp tục mở rộng, hướng tới hỗ trợ học sinh giỏi từ bậc phổ thông, đồng thời tạo điều kiện cho sinh viên và nhà nghiên cứu tham gia các hoạt động học thuật chuyên sâu.

PGS.TS Lê Minh Hà, Giám đốc điều hành Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán (Ảnh: Huyên Nguyễn).

Thực tế, mô hình "đại học sớm" đã được Đại học Quốc gia Hà Nội và Đại học Quốc gia TPHCM xây dựng hệ đặc thù dành cho học sinh chuyên, năng khiếu.

Tại Đại học Quốc gia TPHCM từ năm 2024 đã triển khai thí điểm một số môn học chung và công nhận tín chỉ cho học sinh THPT có năng lực vượt trội theo phương thức kết hợp trực tuyến và trực tiếp.

Theo đó, học sinh tài năng ở tất cả trường THPT sẽ được học một số môn của bậc đại học qua hệ thống bài giảng trực tuyến MOOC của các trường thành viên, sau đó dự thi trực tiếp để được công nhận tín chỉ. Những tín chỉ này sẽ được công nhận khi học sinh trở thành sinh viên của Đại học Quốc gia TPHCM.

Đại học Quốc gia Hà Nội triển khai quy định cơ chế đặc thù trong tuyển sinh và đào tạo liên thông bậc THPT và bậc đại học cách đây 12 năm. Đến năm 2018, quy định này đã được sửa đổi và bắt đầu triển khai thực hiện. Theo đó, Đại học Quốc gia cho học sinh trường THPT chuyên trực thuộc học trước một số môn của bậc đại học.

Sau một quá trình triển khai thử nghiệm, cuối năm 2021, cơ chế đặc thù này bắt đầu mở rộng cho tất cả học sinh chuyên trong cả nước.

Điều kiện để đăng ký là học sinh phải đạt loại giỏi trở lên ở năm học, kỳ học trước đó; được hiệu trưởng trường THPT các em đang theo học và đơn vị đào tạo đại học đồng ý bằng văn bản.

Đại học Quốc gia Hà Nội quy định, mỗi học sinh chuyên chỉ được đăng ký tối đa 3 học phần trong một học kỳ. Kết quả các học phần này sẽ được bảo lưu khi học sinh trúng tuyển vào bậc đại học của Đại học Quốc gia Hà Nội. Quy định này nhằm mục đích đảm bảo chất lượng và vừa sức của học sinh.

Việc đưa chương trình đại học xuống bậc phổ thông không đơn thuần là "học sớm", mà là một chiến lược đa mục tiêu về phát hiện và giữ chân nhân tài, định hướng nghề nghiệp thực chất, tối ưu hoá thời gian và chi phí…