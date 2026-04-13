“Gia tộc ba đời” đều học Đại học Bách khoa gây bão mạng

Bức ảnh được chia sẻ trên các nền tảng mạng xã hội với nội dung gây tò mò: “Một gia tộc ba đời mà con trai cứ 18 tuổi là nhắm thẳng Đại học Bách khoa… Gia tộc người ta nói chuyện về tiền nong đất cát chắc hẳn các bạn thấy nhiều rồi. Nhưng gia tộc ngồi nói chuyện về kỹ thuật hàng không, toán rời rạc, công suất điện thì có lẽ ở Việt Nam không có nhiều”.

Trong ảnh, 5 người đàn ông ở ba thế hệ khác nhau cùng chụp hình bên những biểu tượng trong khuôn viên của Đại học Bách khoa Hà Nội, tại sự kiện AI Day 2026, diễn ra ngày 5/4.

Chủ nhân của bức ảnh là Nguyễn Hùng Việt - người thường được biết đến với biệt danh Việt Nguyễn AI. Anh Việt hiện là giảng viên Khoa Công nghệ thông tin, Đại học Kinh tế Quốc dân.

Anh Nguyễn Hùng Việt (áo đỏ) cùng ông ngoại, bố, chú ruột và em trai song sinh chụp ảnh kỷ niệm tại Đại học Bách khoa Hà Nội (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, anh Việt cho biết gia đình có truyền thống gắn bó với lĩnh vực khoa học kỹ thuật. Ông ngoại của anh Việt từng là sinh viên khóa 2 của Đại học Bách Khoa khi mới 16 tuổi, sau đó được giữ lại giảng dạy tại khoa Toán - Tin.

Bố anh Việt và người bác sinh đôi cũng tiếp bước, trở thành sinh viên ngành Kỹ thuật vô tuyến của trường vào năm 1977.

Đến thế hệ của mình, anh Hùng Việt và em trai sinh đôi Nguyễn Hùng Thắng tiếp tục nối dài truyền thống khi cùng nhập học tại Đại học Bách Khoa năm 2009. Anh Việt theo học ngành Công nghệ thông tin, còn anh Thắng lựa chọn ngành Điện tử viễn thông.

Anh Việt tâm sự, ước mơ theo học tại Bách Khoa đã được nuôi dưỡng từ nhỏ. Qua những câu chuyện từ các thế hệ đi trước, việc thi vào ngôi trường này gần như trở thành một lựa chọn tự nhiên của các thế hệ con cháu trong gia đình.

“Khi còn học cấp 3, mình xác định phải thi vào Bách Khoa. Nếu không đỗ sẽ thi lại, nhưng vẫn phải là Bách Khoa”, anh Việt chia sẻ.

Nhìn lại quãng thời gian học tập tại ngôi trường được ví như “MIT của Việt Nam”, anh Việt cho rằng đó là những năm tháng quý giá. Anh may mắn khi luôn có sự đồng hành, hỗ trợ từ những cựu sinh viên Bách Khoa trong chính gia đình mình.

Với những môn học khó như toán cao cấp, anh thường nhờ ông ngoại giảng giải. Nhờ nền tảng vững chắc này, khi sang nước ngoài học tập, anh tự tin và có lợi thế rõ rệt trong việc xử lý các bài toán so với nhiều bạn bè quốc tế.

Giai đoạn học tại Đại học Bách khoa Hà Nội, anh Việt có sự hỗ trợ từ "mạng lưới cựu sinh viên" là chính các thành viên trong gia đình (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Cản trở lớn nhất của anh Việt trên con đường học hành là ngoại ngữ. Dù có thế mạnh về tư duy logic và xử lý dữ liệu, anh Việt lại không tốt tiếng Anh trong suốt những năm học phổ thông và đại học.

Bước ngoặt đến vào năm thứ tư, khi có một học phần được tổ chức hoàn toàn bằng tiếng Anh, anh Việt đặt quyết tâm chinh phục ngoại ngữ này một cách nghiêm túc.

Chỉ sau một năm ôn luyện, từ người “chỉ biết mỗi thì hiện tại đơn”, anh Việt đạt IELTS 7.0.

Sau khi hoàn thành chương trình Cử nhân, anh Việt và em trai song sinh cùng sang Đức du học bậc thạc sĩ. Anh Việt học tại Đại học Kỹ thuật Munich (Đức) ngành Trí tuệ nhân tạo (AI) và robotics. Môi trường học tập tại Đức đã thay đổi đáng kể cách anh tiếp cận tri thức và giải quyết vấn đề.

“Nếu ở Việt Nam, nhiều khi hiểu hay không hiểu thì mọi người vẫn im lặng, thì ở Đức, việc nói “tôi không hiểu” là hoàn toàn bình thường”, anh chia sẻ.

Theo anh, sự đối thoại bình đẳng và chủ động giữa giảng viên và sinh viên tại Đức giúp giải quyết trực tiếp các vướng mắc, đồng thời rèn luyện tư duy phản biện và sáng tạo - những yếu tố quan trọng cho công việc sau này.

Bên cạnh việc học, mỗi tuần anh còn có cơ hội làm việc tại các công ty công nghệ, từ đó sớm tiếp cận môi trường doanh nghiệp và định hình đam mê giảng dạy trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo.

Đầu năm 2025, anh Việt trở về Việt Nam, giảng dạy tại Đại học Kinh tế quốc dân. Ngoài dạy tại trường, anh mở thêm các khoá học trực tuyến về AI vào buổi tối. Hình mẫu người thầy mà anh theo đuổi là ông ngoại, người đã ngoài 80 tuổi vẫn đang giảng dạy tại Trường Đại học Mở Hà Nội.

Tấm gương của ông ngoại và các thế hệ đi trước trong gia đình khiến anh Việt luôn giữ cho mình tinh thần học hỏi và lao động không ngừng.

Kiều Yên - Mai Thu Duyên