Sách tin học lớp 3 có link dẫn tới web "đen", chủ biên nói... ngoài dự tính

Trả lời phóng viên Dân trí chiều nay, TS Nguyễn Tương Tri, Chủ biên sách tin học 3 cho hay, năm 2021, khi nhóm tác giả viết tài liệu này, trang web vẫn hoạt động bình thường, với mục tiêu cung cấp cho trẻ em những thông tin liên quan tới bài học.

Tuy nhiên, thời gian gần đây nhóm đã không kiểm tra lại. Do vậy, khả năng website đã bị can thiệp, thay đổi nội dung sang hướng không phù hợp.

“Việc nội dung bị thay đổi nằm ngoài dự tính của nhóm tác giả. Chúng tôi đã làm việc với PA05 để chặn trang này, đồng thời làm việc với nhà xuất bản và công ty phát hành nhằm tìm hướng giải quyết tốt nhất”, theo TS Nguyễn Tương Tri.

Sách tin học lớp 3 của Nhà xuất bản Đại học Huế (Ảnh: Nguyễn Vy).

Trả lời câu hỏi của phóng viên Dân trí về phương án giải quyết ra sao khi hàng triệu bản sách và vở bài tập tin học 3 có đường dẫn trên đây đã được phát hành ra thị trường? Chủ biên cho biết, sẽ trả lời sau.

Theo độc giả phản ánh trước đó, vở bài tập tin học lớp 3 của Nhà xuất bản Đại học Huế, ở câu 3, trang 59 có đường dẫn mang tên thiếu nhi nhưng khi truy cập thì lại dẫn ra trang web không lành mạnh và hoàn toàn bằng tiếng nước ngoài.

Trả lời phóng viên Dân trí, đại diện Nhà xuất bản Đại học Huế cho biết, đang tiến hành phối hợp với đối tác liên kết và tác giả rà soát kiểm tra lại thông tin phụ huynh phản ánh.

Thông tin sơ bộ, trang web này trước đây sử dụng thông tin đúng mục đích, tuy nhiên hiện nay đường link đã bị chuyển hướng tới các nội dung không phù hợp với môi trường giáo dục.

Nhà xuất bản đang phối hợp với đối tác, tác giả để báo cáo Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an), các cơ quan chức năng, đồng thời phối hợp với các đơn vị liên quan để xử lý sớm vấn đề này.