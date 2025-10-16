Chỉ còn 2 tuần cho các trường đại học chốt phương án tuyển sinh năm 2026

Yêu cầu này được Bộ trưởng Bộ GD&ĐT đưa ra trong Hội nghị giáo dục đại học năm 2025 diễn ra trung tuần tháng 9. Theo đó, các cơ sở đào tạo phải công bố các phương thức tuyển sinh từ năm 2026 ngay trong tháng 10 và ban hành đề án tuyển sinh áp dụng cho năm 2027 sớm nhất có thể.

Các năm trước đây, thời hạn công bố của các trường là tháng 3.

Hiện tại, 5 trường đại học phía Nam đã công bố phương án tuyển sinh năm 2026 gồm Bách Khoa, Công thương, Ngân hàng, Tài chính - Marketing và Công nghiệp.

Trong số này, Trường Đại học Công nghiệp TPHCM tuyển sinh theo cách thức hoàn toàn mới, dự kiến là xét tuyển tổng hợp gồm điểm thi tốt nghiệp THPT, điểm thi đánh giá năng lực, học bạ THPT và các thành tích nổi bật khác.

Thí sinh thi tốt nghiệp THPT 2025 (Ảnh: Hải Long).

Tuyển sinh đại học từ năm 2026 sẽ có nhiều điểm mới. Bộ Giáo dục và Đào tạo dự kiến sửa đổi, bổ sung Quy chế tuyển sinh đại học theo hướng khắc phục triệt để vấn đề thiếu công bằng, tin cậy trong các phương thức, tiêu chí xét tuyển.

Một trong những điểm mới của tuyển sinh 2026 được Bộ đề xuất là bỏ xét tuyển học bạ.

Điểm đáng chú ý là Đề án sắp xếp, tổ chức lại các cơ sở giáo dục đào tạo, giáo dục nghề nghiệp sẽ được Bộ GD&ĐT trình Chính phủ để triển khai ngay trong năm 2026. Điều này sẽ tác động đáng kể đến bức tranh tuyển sinh đại học năm tới. Dự kiến có khoảng 140 đại học công lập được sắp xếp, sáp nhập. Số này không bao gồm các trường quân đội, công an.

Năm tới, kỳ thi tốt nghiệp THPT được đẩy lịch lên đầu tháng 6, dự kiến ngày 11-12.