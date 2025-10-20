Trường đại học loay hoay xây dựng phương án tuyển sinh năm 2026

Thí sinh nghe tư vấn đăng ký nguyện vọng xét tuyển (Ảnh: Bách khoa).

Tại Hội nghị Giáo dục đại học năm 2025 diễn ra ngày 18/9 tại Hà Nội, Bộ GD&ĐT yêu cầu các cơ sở đào tạo sớm công bố các phương thức tuyển sinh từ năm 2026 ngay trong tháng 10/2025.

Bộ cũng cho biết sẽ công bố Quy chế tuyển sinh sửa đổi bổ sung khắc phục triệt để vấn đề thiếu công bằng, tin cậy trong các phương thức, tiêu chí xét tuyển; bảo đảm phù hợp với Chương trình giáo dục phổ thông năm 2018.

Đồng thời, quy chế mới có tác động tích cực tới hoạt động dạy và học trong giáo dục phổ thông áp dụng cho năm 2026.

Cũng tại Hội nghị Giáo dục đại học năm 2025, Bộ GD&ĐT đã phát phiếu khảo sát lấy ý kiến các trường về việc bỏ hay tiếp tục giữ phương thức xét học bạ, cũng như giới hạn số lượng nguyện vọng đăng ký của thí sinh, thay vì cho phép không giới hạn như những năm trước.

Như vậy, chỉ còn 10 ngày nữa là “hạn" các trường công bố song theo ghi nhận, nhiều trường vẫn lúng túng, chưa biết làm như thế nào.

Ông Long, Trưởng phòng Tuyển sinh một trường đại học công lập phía Nam, cho hay: “Chưa rõ Bộ GD&ĐT còn cho phép tuyển sinh học bạ hay không, rồi có giới hạn số phương thức không, điều chỉnh mới gì trong năm 2026… Vì thế, trường chưa dám công bố do sợ “việt vị".

Theo ông, việc các trường sợ nhất là xây dựng phương án lên nhưng sau đó Bộ sửa quy chế, phải làm lại.

“Điều này dễ khiến phụ huynh, học sinh tiếp nhận thông tin không đúng, không kịp thời điều chỉnh việc học tập", vị trưởng phòng giãi bày.

Tương tự, ông Nam, Trưởng phòng Đào tạo một trường công lập khác, cũng trong tâm trạng thấp thỏm.

“Chúng tôi xây dựng hai phương án. Một là giữ nguyên như năm trước để ổn định tâm lý phụ huynh, học sinh. Phương án này là ưu tiên số 1. Hai là điều chỉnh theo hướng bỏ hoặc giảm học bạ, nhưng điều này còn đợi hướng dẫn của Bộ GD&ĐT", ông nói và cho biết chưa dám đề xuất công bố phương án.

Nhiều cán bộ phụ trách tuyển sinh khác cũng đều trong tình cảnh tương tự và đợi hướng dẫn của Bộ.

“Chỉ còn 10 ngày chắc không kịp để xây dựng phương án cho trường. Chúng tôi dự kiến tháng 11 mới có thể công bố tại Hội nghị tổng kết tuyển sinh của trường", một ý kiến khác cho biết.

Không ít ý kiến bày tỏ nếu Bộ không yêu cầu điều chỉnh thì trường cơ bản giữ ổn định phương thức tuyển sinh như các năm trước.

Học sinh xét tuyển đại học năm 2025 (Ảnh: IUH).

Hồi đầu tháng, một số trường đại học phía Nam đã “hé lộ" phương án tuyển sinh dự kiến năm 2026. Tuy nhiên, đến nay chưa công bố chính thức.

Trong số này, Trường Đại học Công nghiệp TPHCM dự kiến tuyển sinh theo cách thức hoàn toàn mới. Đó là xét tuyển tổng hợp gồm điểm thi tốt nghiệp THPT, điểm thi đánh giá năng lực, học bạ THPT và các thành tích nổi bật khác.

Trong khi đó, nhiều trường cơ bản giữ nguyên phương thức cũ. Trường Đại học Công Thương TPHCM giữ ổn định 5 cách xét tuyển gồm: Xét điểm thi tốt nghiệp THPT, học bạ, điểm thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia TPHCM, kết hợp điểm thi đánh giá năng lực chuyên biệt của Đại học Sư phạm TPHCM và học bạ, tuyển thẳng.

Trường Đại học Bách khoa, Đại học Quốc gia TPHCM, dự kiến phần lớn chỉ tiêu vẫn dành để xét tuyển tổng hợp, dựa vào điểm thi (điểm học bạ, thi tốt nghiệp THPT, đánh giá năng lực), thành tích học tập và hoạt động văn - thể - mỹ. Các điều chỉnh nếu có sẽ là yếu tố kỹ thuật như hệ số tính điểm thành phần, điểm cộng.

Trường Đại học Tài chính - Marketing và Đại học Ngân hàng TPHCM cũng dự kiến giữ ổn định cách xét tuyển.

Năm tới, kỳ thi tốt nghiệp THPT được đẩy lịch lên đầu tháng 6, dự kiến ngày 11-12.

Chia sẻ bên lề toạ đàm góp ý hoàn thiện dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Giáo dục và Luật Giáo dục đại học (sửa đổi) hôm 10/10, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học Nguyễn Tiến Thảo cho biết trong tuần tiếp sẽ có hướng dẫn tới các trường đại học.

* Tên các trưởng phòng đã được thay đổi