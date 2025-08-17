Trường tư rối bời trước quy định mới về học 2 buổi/ngày

Từ năm học 2025-2026, việc học 2 buổi/ngày được áp dụng cho cả ba cấp tiểu học, THCS và THPT, trong đó nội dung học buổi 1, buổi 2 được phân định chi tiết.

Buổi 1 là thời gian thực hiện chương trình chính khóa với các nội dung dạy học bắt buộc nhằm bảo đảm yêu cầu cần đạt của Chương trình Giáo dục phổ thông.

Buổi 2 là thời gian để tổ chức các hoạt động giáo dục bổ trợ, ngoài nội dung chương trình bắt buộc.

Điều này có nghĩa là, việc sắp xếp thời khoá biểu chính khoá linh hoạt ở cả sáng và chiều như cách các trường tư vẫn làm lâu nay sẽ không còn đúng với quy định.

Theo đó, các trường sẽ phải tổ chức lại hoàn toàn theo hướng dẫn của Bộ GS&ĐT về học 2 buổi.

Cụ thể, với cấp tiểu học, buổi 2 sẽ tổ chức các hoạt động củng cố để học sinh hoàn thành nội dung học tập, các hoạt động giáo dục về văn hóa, nghệ thuật, thể thao, STEM…

Thí sinh thi lớp 10 tại Hà Nội năm 2025 (Ảnh: Thành Đông).

Đối với cấp THCS và THPT, các trường được phép ôn tập, phụ đạo học sinh chưa đạt yêu cầu; bồi dưỡng học sinh giỏi và ôn thi chuyển cấp ở buổi 2.

Hiệu trưởng một trường liên cấp tư thục ở Hà Nội chia sẻ: “Với quy định mới, trường tư phải làm hai việc. Một là đưa toàn bộ nội dung giảng dạy chính khoá về một buổi. Hai là tăng thêm các tiết học năng khiếu, nghệ thuật, thể thao, STEM, kỹ năng sống. Cả hai việc này đều đòi hỏi nhà trường phải sắp xếp lại toàn bộ cơ sở vật chất, tuyển bổ sung giáo viên và thay đổi kế hoạch giảng dạy.

Trong khi đó, tài chính cho cả năm học đã được dự trù. Học phí đã thông báo với phụ huynh. Dù có tăng đầu tư đáng kể để đáp ứng học 2 buổi/ngày theo quy định mới, nhà trường cũng không được tăng học phí do đã cam kết với phụ huynh từ cuối năm học 2024-2025”.

Lãnh đạo một trường tư thục khác băn khoăn về việc không được tổ chức ôn tập củng cố ở buổi 2 cho học sinh THCS và THPT. Bởi điều này sẽ tác động lớn đến chất lượng dạy và học của nhà trường.

“Thế mạnh của các trường tư so với trường công chính là học sinh được học 2 buổi/ngày. Trong đó, số tiết ôn tập củng cố nhiều hơn. Học sinh giải quyết phần lớn nhiệm vụ học tập ngay tại trường, dưới sự giám sát và hướng dẫn của giáo viên. Các em không phải đi học thêm bên ngoài nữa. Nhiều gia đình chọn trường tư cũng vì điều này.

Song theo quy định mới, ở buổi 2, cấp THCS và THPT chỉ được bồi dưỡng học sinh giỏi, ôn thi chuyển cấp và phụ đạo học sinh chưa đạt.

Một lượng lớn học sinh chiếm đa số không nằm trong nhóm đội tuyển và không thuộc nhóm chưa đạt sẽ không được ôn tập, củng cố kiến thức, rất thiệt thòi và không công bằng cho các em.

Tôi chờ đợi hướng dẫn chi tiết hơn của Sở GD&ĐT ở nội dung này. Nên kết hợp cả ôn tập củng cố kiến thức và học ngoại khoá ở buổi 2, giảm tải cho các em khi về nhà vẫn phải làm rất nhiều bài tập mới đáp ứng được nội dung kiến thức trên trường”, vị lãnh đạo nhà trường chia sẻ.

Vị lãnh đạo cũng nói thêm, ông mong muốn các trường được chủ động trong việc tổ chức các nội dung như bồi dưỡng học sinh giỏi và ôn thi chuyển cấp, phù hợp với kế hoạch giảng dạy của nhà trường và nhu cầu của học sinh, phụ huynh. “Trên hết, nhà trường có trách nhiệm cao nhất với học sinh, phụ huynh về chất lượng giáo dục”, ông nói.

Việc thực hiện học 2 buổi/ngày sẽ được áp dụng ngay từ năm học 2025-2026. Bộ yêu cầu các trường có trách nhiệm khảo sát nhu cầu học tập của học sinh ở buổi 2 trước khi bắt đầu năm học mới để có phương án tổ chức các nội dung giáo dục đáp ứng nhu cầu học tập của học sinh và phù hợp với điều kiện của nhà trường.

Trường cũng cần công khai kế hoạch, nội dung, thời khóa biểu dạy học 2 buổi/ngày, xây dựng phương án ăn trưa, nghỉ trưa phù hợp với điều kiện thực tế, bảo đảm có sự thống nhất, tự nguyện của học sinh và phụ huynh.