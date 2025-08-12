Học 2 buổi/ngày, các trường được dạy gì ở buổi 2?

Mới đây, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) ra văn bản hướng dẫn tổ chức dạy học 2 buổi/ngày năm học 2025-2026.

Theo đó, quy định học 2 buổi/ngày áp dụng bắt buộc với trường tiểu học và áp dụng theo lộ trình với trường THCS và THPT. Việc dạy học 2 buổi/ngày cũng được phân định rõ giữa buổi 1 và buổi 2 nhằm bảo đảm tính khoa học, linh hoạt và phát triển toàn diện học sinh.

Buổi 1 là thời gian thực hiện chương trình chính khóa với các nội dung dạy học bắt buộc nhằm bảo đảm yêu cầu cần đạt của Chương trình Giáo dục phổ thông.

Buổi 2 là thời gian để tổ chức các hoạt động giáo dục bổ trợ, ngoài nội dung chương trình bắt buộc.

Thời lượng dạy học buổi 1 và buổi 2 thực hiện linh hoạt trong sắp xếp; không cố định buổi 1 là buổi sáng và buổi 2 là buổi chiều.

Buổi 2 là thời gian để tổ chức các hoạt động giáo dục bổ trợ, ngoài nội dung chương trình bắt buộc (Ảnh minh hoạ: Phương Quyên).

Cụ thể, với cấp tiểu học, buổi 2 sẽ tổ chức các hoạt động củng cố để học sinh hoàn thành nội dung học tập, các hoạt động giáo dục về văn hóa, nghệ thuật, giáo dục STEM/STEAM, giáo dục văn hóa đọc, văn hóa học đường, giáo dục đạo đức, kỹ năng sống, giáo dục tài chính, giáo dục năng lực số, trí tuệ nhân tạo (AI), ngoại ngữ…, đáp ứng nhu cầu, sở thích, năng khiếu của học sinh.

Đối với cấp THCS và THPT, các trường được phép ôn tập, phụ đạo học sinh chưa đạt yêu cầu; bồi dưỡng học sinh giỏi và ôn thi chuyển cấp ở buổi 2.

Ngoài ra, buổi 2 sẽ tổ chức hoạt động nghiên cứu khoa học kỹ thuật, giáo dục hướng nghiệp, hoạt động trải nghiệm, giáo dục STEM/STEAM, giáo dục văn hóa, nghệ thuật, thể thao, ngoại ngữ…

Các trường được yêu cầu đa dạng hoá hình thức học tập, phối hợp với các trường đại học, trường nghề, cơ sở nghiên cứu, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân tham gia vào các hoạt động giáo dục phù hợp nhằm hỗ trợ việc tổ chức dạy học 2 buổi/ngày.

Quy định chi tiết về nội dung được dạy học ở buổi 2 nhằm tránh tình trạng biến việc học buổi 2 thành “học thêm hợp pháp”, khắc phục tình trạng dạy thêm, học thêm không đúng quy định.

Bộ yêu cầu các trường có trách nhiệm khảo sát nhu cầu học tập của học sinh ở buổi 2 trước khi bắt đầu năm học mới để có phương án tổ chức các nội dung giáo dục đáp ứng nhu cầu học tập của học sinh và phù hợp với điều kiện của nhà trường.

Trường cũng cần công khai kế hoạch, nội dung, thời khóa biểu dạy học 2 buổi/ngày, xây dựng phương án ăn trưa, nghỉ trưa phù hợp với điều kiện thực tế, bảo đảm có sự thống nhất, tự nguyện của học sinh và phụ huynh.