Kỹ sư chăn nuôi được giao quản lý giáo dục ở xã, Bộ GD&ĐT đề nghị "khẩn"

Trên đây là hướng dẫn mới nhất của Bộ GD&ĐT gửi đến UBND các tỉnh thành nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về giáo dục sau hơn một tháng sáp nhập, vận hành chính quyền 2 cấp.

Theo đó, Bộ GD&ĐT đề nghị UBND cấp tỉnh xem xét, phân bổ hợp lý biên chế công chức ở cấp tỉnh, cấp xã đảm bảo đủ số lượng, chất lượng, đúng người đúng việc.

Địa phương có giải pháp phù hợp huy động các công chức đã từng công tác tại Phòng GD&ĐT trước đây hoặc tiếp nhận, biệt phái cán bộ quản lý giáo dục, giáo viên các cấp có chuyên môn, kinh nghiệm phù hợp để bố trí phụ trách lĩnh vực GD&ĐT cấp xã nếu đủ điều kiện.

Nhân sự từng làm phòng GD&ĐT hoặc giáo viên có kinh nghiệm có thể được điều động về cấp xã (Ảnh minh họa: Mỹ Hà).

Xem xét, thành lập Hội đồng tư vấn giáo dục cấp xã, gồm thành phần là cán bộ quản lý giáo dục, nhà giáo đang công tác hoặc đã nghỉ hưu, sao cho không phát sinh đơn vị, tổ chức hành chính.

Trong văn bản phát đi hôm nay (15/8), Bộ GD&ĐT cũng đề nghị UBND các tỉnh thành xem xét, giao sở GD&ĐT chủ trì thực hiện việc tuyển dụng, tiếp nhận, điều động, biệt phái, thuyên chuyển giáo viên, nhân viên trong các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh. Chủ tịch UBND cấp xã chỉ thực hiện công tác tuyển dụng, sử dụng viên chức nếu được phân cấp. Điều này thực hiện theo đúng quy định, giúp giải quyết vướng mắc sau khi sáp nhập.

Để bảo đảm bố trí đủ số lượng giáo viên, nhân viên trong các cơ sở giáo dục công lập, năm học 2025-2026, Bộ GD&ĐT đề nghị UBND cấp tỉnh giữ ổn định, đảm bảo đội ngũ giáo viên, nhân viên, người lao động trong các cơ sở giáo dục để chuẩn bị cho năm học 2025-2026.

Tiếp tục chỉ đạo thực hiện tuyển dụng giáo viên và các giải pháp bảo đảm biên chế, đội ngũ giáo viên mầm non, phổ thông theo tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Trường hợp chưa thực hiện tuyển dụng, Bộ đề nghị UBND cấp tỉnh xem xét, bố trí kinh phí và thực hiện ký hợp đồng lao động hoặc điều động, biệt phái, bố trí liên trường, liên cấp để đảm bảo đủ đội ngũ cho năm học mới.

Các cơ sở giáo dục trên địa bàn các xã, phường sau sáp nhập tiếp tục áp dụng cách tính định mức giáo viên theo vùng như trước khi sắp xếp cho đến khi có hướng dẫn mới.

Ngoài ra, Bộ GD&ĐT cũng hướng dẫn việc thực hiện định mức học sinh/lớp trong các trường tiểu học, trung học cơ sở. Theo đó, cấp tỉnh được quyết định số lượng học sinh/lớp thấp hoặc cao hơn so với mức bình quân, sao cho phù hợp thực tế.

Lộ trình thực hiện như sau: Căn cứ tình hình cụ thể, hiệu trưởng các cơ sở giáo dục đề xuất với UBND cấp xã về định mức học sinh/lớp; UBND cấp xã báo cáo sở GD&ĐT để trình Chủ tịch UBND tỉnh nhằm giải quyết những tình huống đặc biệt, phát sinh trong quá trình triển khai thực hiện.