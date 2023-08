Trường học còn ngổn ngang, hàng nghìn học sinh khu tái định cư đi học "ké"

Cuối tháng 8, học sinh toàn tỉnh Đồng Nai bắt đầu năm học mới nhưng các công trình trường học tại khu tái định cư Lộc An - Bình Sơn (huyện Long Thành, Đồng Nai) vẫn còn xây dựng ngổn ngang, chưa hoàn thành và chắc chắn sẽ không kịp cho năm học 2023-2024. Đây là khu tái định cư dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành.

Khởi công từ năm 2021, sau hơn 2 năm thi công, các trường học trong khu tái định cư Lộc An - Bình Sơn vẫn chưa xong. Năm học mới sắp bắt đầu, hàng nghìn học sinh phải đi học ở các trường học tại xã Bình Sơn và xã Lộc An, cách xa khu tái định cư.

Hơn 2 năm, nhà chức trách đưa hơn 5.000 người dân xã Suối Trầu và Cẩm Đường vào khu tái định cư Lộc An - Bình Sơn ổn định cuộc sống. Tuy nhiên, đến nay các trường học phục vụ hàng nghìn học sinh trong khu tái định cư vẫn đang còn dở dang, học sinh đã trải qua một năm học "nhờ" các trường học ở địa phương lân cận và nguy cơ thiếu trường học sẽ tiếp tục trong năm học mới.

Theo ghi nhận của phóng viên Dân trí chiều 19/8, các công trình trường học thi công còn ngổn ngang, rất nhiều hạng mục dang dở. Nhiều trường không có công nhân thi công, thực trạng dừng thi công đã hơn 1 năm nay nhưng chưa tái khởi động.

Dự án trường mầm non trong khu tái định cư Lộc An - Bình Sơn tiến độ rất chậm. Dù công trình cơ bản đã hoàn thành hơn 80% nhưng lượng công nhân thi công rất ít, làm nhỏ lẻ và chắc chắn khó hoàn thành trong đầu năm học 2023-2024.

Khu tái định cư Lộc An - Bình Sơn được quy hoạch có 8 công trình trường học gồm 2 trường cấp mầm non, 2 trường tiểu học và 2 trường THCS. Hai công trình còn lại là chợ dân sinh và nhà văn hóa. Các công trình này được triển khai xây dựng ngay từ khi khu tái định cư Lộc An - Bình Sơn hình thành. Nhưng vì nhiều nguyên nhân, các công trình đã không đáp ứng được tiến độ đề ra và buộc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Đồng Nai phải thanh lý hợp đồng đối với 3 nhà thầu của 6 công trình và thực hiện chọn lại nhà thầu tiếp tục thi công các công trình trường học đang xây dựng dở dang này.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Đồng Nai cho biết, nguyên nhân các dự án trường học trong Khu tái định cư Lộc An - Bình Sơn chậm tiến độ là do thay đổi nhà thầu. Hiện các nhà thầu chưa được tiếp tục cấp vốn, thủ tục tiếp tục cấp vốn đang chờ cơ quan có thẩm quyền giải quyết.

Tại công trình trường THCS trong khu tái định cư, lượng công nhân thi công khá đông. Đại diện nhà thầu thi công cho hay đang đẩy nhanh tiến độ, quyết tâm hoàn thành dự án vào đầu năm 2024.

Ông Đỗ Huy Khánh, Phó giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đồng Nai cho biết, năm học 2023-2024 học sinh tiểu học, THCS khu tái định cư sân bay Long Thành sẽ được bố trí học ở các trường tiểu học và THCS tại xã Bình Sơn hoặc Lộc An. Riêng học sinh mầm non sẽ được học tại 2 điểm trường ngay tại khu tái định cư.

Việc thi công chậm tiến độ khiến con em người dân vùng tái định cư sân bay Long Thành phải đi học nhờ tại nơi khác với quãng đường xa hơn nhiều cây số. Với việc phải học nhờ xã khác, việc đưa đón của người dân cũng gặp nhiều khó khăn, bất tiện. Năm học 2022-2023, chính quyền địa phương có hỗ trợ xe đưa đón cho con em khu tái định cư.

Việc thay đổi nhà thầu, tăng cường nhân công hy vọng các hạng mục, công trình trường học tại khu tái định cư Lộc An - Bình Sơn được đẩy nhanh tiến độ, sớm đưa vào sử dụng giúp học sinh đi học gần hơn. Đây cũng là mong ước của người dân trong sinh sống tại khu tái định cư.

Công trình trường tiểu học Suối Trầu không có đơn vị thi công, để hoang, các trụ thép gỉ cả năm nay. Năm học mới học sinh con em khu tái định cư lại phải đi học tại xã Bình Sơn cách khu tái định cư vài cây số.

Trước đó, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai Nguyễn Hồng Lĩnh đã đề nghị tới tháng 8 phải hoàn thành các trường học chậm tiến độ tại khu tái định cư sân bay Long Thành để kịp cho học sinh đón năm học mới. Tuy nhiên đến thời điểm này, chỉ có trường mầm non Lộc An đã hoàn thành và bắt đầu đón học sinh trong năm học này, còn 5 trường học khác vẫn còn dang dở, ngổn ngang.