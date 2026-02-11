Cách gọi học sinh trả bài “thót tim” của cô giáo Thoa gây sốt mạng xã hội

Gần đây, loạt clip ghi lại cảnh trả bài theo những cách “không giống ai” trong giờ học Lịch sử của cô Thoa bất ngờ lan truyền mạnh trên TikTok, thu hút hàng triệu lượt xem cùng hàng chục nghìn bình luận.

Trong các video, không khí lớp học luôn sôi nổi. Học sinh vừa lo lắng vừa háo hức khi được gọi trả bài bằng những hình thức sáng tạo như vòng quay may mắn, rút thăm ngẫu nhiên hay ném máy bay giấy.

Cô Thoa chuẩn bị “trò mới” trong tiết dạy của mình (Ảnh cắt từ clip: NVCC).

Không chỉ đổi mới cách gọi học sinh, cô Thoa còn nổi tiếng với những đề kiểm tra “oái oăm”, gồm nhiều mã đề được sắp xếp ngẫu nhiên, khiến học sinh không thể sao chép bài của nhau.

Nhiều cư dân mạng bày tỏ sự thích thú, cho rằng đây là cách tiếp cận mới mẻ, giúp môn lịch sử, vốn bị xem là khó nhớ và khô khan, trở nên gần gũi, hấp dẫn hơn với học sinh.

Ít ai biết, phía sau những tiết học đang gây chú ý trên mạng xã hội là câu chuyện nghề của một giáo viên xuất thân từ gia đình không có truyền thống sư phạm.

Cô Nguyễn Thị Thoa (SN 1994), hiện giảng dạy môn Lịch sử tại Trường THPT Hiếu Tử (Vĩnh Long).

Loạt chiêu gọi trả bài “không bữa nào trùng bữa nào” của cô Thoa (Ảnh cắt từ clip: NVCC).

Không có người thân làm nghề giáo, lựa chọn đứng lớp của cô xuất phát từ mong muốn thay đổi cách học và cách cảm nhận của học sinh đối với môn Lịch sử.

Chia sẻ về lý do thường xuyên nghĩ ra những hình thức gọi học sinh trả bài khác với thông lệ, cô Thoa cho biết thường nhiều học sinh có tâm lý e ngại môn Lịch sử.

Theo cô, nếu tiết học bắt đầu bằng sự căng thẳng, các em rất khó tiếp thu. Ngược lại, khi được đặt trong trạng thái thoải mái, học sinh sẽ chủ động hơn trong việc ôn bài cũ và tham gia xây dựng bài.

Ý tưởng cho những cách kiểm tra hay ra đề “độc lạ” thường đến từ chính nội dung bài học, các sự kiện đời sống xung quanh hoặc những trò chơi quen thuộc với học sinh. Trong số đó, trò chơi “cá sấu” là kỷ niệm khiến cô nhớ nhất.

“Đây là món đồ chơi mang tính may rủi cao. Những em bị gọi lên rất hồi hộp vì không biết mình có "bị cá sấu cắn" hay không, còn cả lớp thì vô cùng phấn khích”, cô Thoa kể.

Tuy nhiên, theo cô, mọi trò chơi đều có giới hạn rõ ràng. Học sinh nếu chưa thuộc bài sẽ được “nợ”, không bị la mắng hay phê bình trước lớp.

“Mục tiêu cuối cùng là để các em không sợ lên bảng, không sợ môn học”, cô chia sẻ.

Việc các clip trong lớp học nhận được sự quan tâm lớn từ cộng đồng mạng cũng khiến nữ giáo viên không khỏi bất ngờ. Dù bận rộn, cô vẫn dành thời gian đọc bình luận và ấn tượng nhất với những ý kiến cho rằng các tiết học đã góp phần thay đổi cái nhìn về môn Lịch sử cũng như hình ảnh người giáo viên đứng lớp.

Với cô Thoa, sự lan tỏa trên mạng xã hội không tạo áp lực phải sáng tạo liên tục, bởi mọi đổi mới đều xoay quanh học sinh.

Cô Thoa gây sốt khi biến những hình ảnh tiết học nặng nề thành nơi tràn ngập tiếng cười (Ảnh: NVCC).

“Dù được biết đến nhiều hay ít, điều quan trọng nhất vẫn là các em cảm thấy vui khi đến tiết học và không chủ quan với bài vở”, cô nói.

Từ những tiết học tưởng chừng rất quen thuộc, loạt clip lan truyền đã gợi mở một góc nhìn khác về việc dạy và học Lịch sử hiện nay. Khi giáo viên chủ động thay đổi cách tiếp cận, môn học khô khan hoàn toàn có thể trở nên sinh động, dễ tiếp nhận và tạo được sự đồng cảm với học sinh.

Huyền Trang