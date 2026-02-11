Đề xuất Chủ tịch Hà Nội được quyết định thành lập trường đại học

Bộ Tư Pháp đang rà soát các chủ trương, đường lối của Đảng, văn bản quy phạm pháp luật, điều ước quốc tế có liên quan đến dự thảo Luật Thủ đô sửa đổi.

Theo đó, điểm đáng chú ý là tính hợp hiến, hợp pháp của quy định cho phép Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội có thẩm quyền quyết định thành lập trường đại học, cao đẳng trên địa bàn, bao gồm cả công lập, tư thục, trường có vốn đầu tư nước ngoài hoặc liên kết đào tạo với cơ sở nước ngoài.

Quy định này nhằm cụ thể hóa chủ trương phân cấp, phân quyền cho thành phố Hà Nội, rút ngắn quy trình hành chính, nâng cao trách nhiệm của chính quyền địa phương, tạo điều kiện thuận lợi cho việc thu hút đầu tư và phát triển các mô hình đào tạo đa dạng, hiện đại.

Sinh viên ĐH Quốc gia Hà Nội tìm hiểu cơ hội việc làm (Ảnh: Mỹ Hà).

Thuyết minh dự thảo cũng cho rằng, việc giao cho Chủ tịch Hà Nội thẩm quyền trên xuất phát từ yêu cầu thực tiễn là nhu cầu mở rộng mạng lưới cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng trên địa bàn đang diễn ra nhanh, đa dạng, gắn chặt với chiến lược phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao và hội nhập quốc tế của thủ đô.

Bộ Tư pháp đánh giá, quy định tại dự thảo Luật Thủ đô sửa đổi là sự phân quyền mạnh mẽ và cụ thể hơn cho người đứng đầu chính quyền thủ đô, nhằm phù hợp với mục tiêu xây dựng trung tâm giáo dục chất lượng cao, phù hợp với thẩm quyền quyết định của Quốc hội theo quy định của Hiến pháp được sửa đổi bổ sung bởi khoản 3 Điều 1 Nghị quyết số 203/2025/QH15 ngày 16/6/2025 của Quốc hội.

Trong Luật Giáo dục cũ, thẩm quyền thành lập trường đại học thuộc Thủ tướng Chính phủ. Tuy nhiên, Luật Giáo dục sửa đổi có hiệu lực từ ngày 1/1 giao thẩm quyền này cho Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Theo đó, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo có thẩm quyền quyết định thành lập trường công lập và cho phép thành lập trường tư thục với các trường dự bị đại học, trường cao đẳng, trường đại học và đại học.