Vụ học sinh bị nhốt trong lớp đến đêm ở Sơn La: Tạm đình chỉ giáo viên

Trả lời phóng viên Dân trí trưa nay, ông Đào Trọng Tam, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Nậm Lầu, Sơn La, cho biết, sáng nay, Hội đồng kỷ luật của trường đã tạm đình chỉ cô giáo L.T.S. để xác minh vụ việc học sinh lớp 1E bị nhốt trong phòng học từ chiều đến đêm 10/2.

Theo nhà trường, sự việc xảy ra khoảng 16h ngày 10/2. Sau khi hết giờ lên lớp, cô giáo L.T.S. cho học sinh lớp 1E kê lại bàn ghế theo quy định. Tại thời điểm này, do trời lạnh nên các cửa sổ lớp học đều khóa.

Lớp có 2 cửa chính, trong đó cửa chính phía cuối lớp bị khóa ngoài từ đầu vì hỏng khóa từ trước, lớp chỉ mở một cửa chính ở phía bục giảng.

Mẹ cháu P. bật khóc ôm chầm lấy con sau khi được mọi người đập khóa đưa ra ngoài (Ảnh: Từ clip).

Sau khi học sinh ra về, cô S. đứng trên bục giảng quan sát lớp một lượt, thấy không còn học sinh trong lớp nên đã khóa cửa ngoài và ra về.

Do sơ suất, cô S. không quan sát kỹ, không di chuyển xuống cuối lớp kiểm tra kỹ các góc khuất nên không phát hiện ra trong lớp vẫn còn học sinh L.D.P. chưa ra khỏi lớp nên khóa cửa ra về. Em P. chậm hơn các bạn và đang học hòa nhập tại lớp 1E.

Cô S. thừa nhận, đây là lỗi vô ý của bản thân, cô không cố tình. Cô cũng không có mâu thuẫn gì với gia đình và cả với học sinh P.

Được biết, lớp 1E có 19 học sinh và do cô L.T.S. (SN 1984) làm giáo viên chủ nhiệm.

Học sinh L.D.P. có hộ khẩu và đang cư trú tại bản Lọng Lầu, xã Nậm Lầu, tỉnh Sơn La.

Do nhà gần trường nên bình thường em tự đi học. Đến khoảng 17h hôm qua, gia đình chưa thấy con trai đi học về nên đã đi tìm và phát hiện thấy cháu vẫn ở trong lớp trong tình trạng phòng học tắt điện, khóa cửa ngoài.

Gia đình đã báo nhà trường và được giáo viên phụ trách điểm trường tới mở cửa “giải cứu” học sinh này ra khỏi lớp.

Ngay sau sự việc xảy ra, Đảng ủy - UBND xã đã thành lập đoàn công tác đến thăm hỏi, động viên gia đình và cháu L.D.P.

Địa phương cũng chỉ đạo công an xã xác minh theo quy định, ổn định tình hình nhân dân trên địa bàn.

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, Hiệu trưởng nhà trường cho biết, cô S. đã công tác ở trường khoảng 10 năm.

Như Dân trí phản ánh trước đó, mạng xã hội lan truyền đoạn video hơn 20 phút ghi lại cảnh một học sinh tiểu học ở một mình trong lớp, trong khi đèn tắt tối om, hai cửa lớp đều bị khóa bên ngoài.

Sự việc được xác định xảy ra tại Trường tiểu học xã Nậm Lầu, tỉnh Sơn La.

Trong video, người mẹ ở ngoài vừa gào khóc vừa nói trong nước mắt: “Chờ mãi đến tối vẫn chưa thấy con về, chúng tôi đi tìm thì thấy bị nhốt trong lớp thế này”.

Mặc dù người mẹ gào khóc nhưng ban đầu cháu bé vẫn bình tĩnh, sau khi trao đổi với mẹ bằng tiếng địa phương, cháu bé mới òa khóc.

Sau hơn 15 phút, nhiều người đến đập khóa, phá cửa đưa cháu bé ra ngoài.