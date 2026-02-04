Sẽ không có đề thi minh họa tốt nghiệp THPT năm 2026

Chia sẻ với phóng viên Dân trí sáng nay (4/2), GS.TS Nguyễn Ngọc Hà, Phó Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng, Trưởng ban đề thi tốt nghiệp THPT năm ngoái cho biết cấu trúc, tỷ lệ, mức độ phân hóa của đề thi tốt nghiệp THPT năm nay sẽ không khác so với mọi năm.

Tất cả các yếu tố kỹ thuật của đề thi được giữ nguyên như năm 2025 nên Bộ GD&ĐT sẽ không công bố đề thi minh họa như những năm trước đó.

Ghi nhận năm ngoái, đề thi tốt nghiệp có tỷ lệ câu hỏi phân hóa cao, khoảng 4:3:3 cho các mức độ nhận biết, hiểu, vận dụng. Đề thi tăng cường câu hỏi vận dụng, tư duy logic.

“Năm nay, tỷ lệ trên đây không khác biệt. Đề thi vẫn theo hướng chú trọng đánh giá năng lực thực tiễn, bám sát chương trình giáo dục phổ thông mới 2018”, GS Ngọc Hà nói.

Thí sinh dự thi tốt nghiệp THPT năm ngoái (Ảnh: Phương Quyên).

Đưa ra lời khuyên cho thí sinh năm nay, GS Hà cho biết, đề thi chủ yếu tập trung trong chương trình lớp 12. Thí sinh chỉ cần học chắc kiến thức và đặc biệt chú ý liên hệ với đời sống thực tiễn.

“Sách giáo khoa chỉ là tài liệu mang tính định hướng, không phải là duy nhất nên học sinh cần chú ý đến yếu tố vận dụng kiến thức vào cuộc sống sẽ làm bài tốt”, GS Hà nói.

Những năm trước, Bộ GD&ĐT ban hành cấu trúc, định dạng, đề tham khảo thi tốt nghiệp THPT, nhằm giúp học sinh quen với cấu trúc, giáo viên có định hướng ôn tập.

Bộ cũng tổ chức thử nghiệm đề thi diện rộng ở cả ba miền, qua đó đánh giá khả năng đáp ứng của học sinh, nhằm đưa ra điều chỉnh thích hợp trước khi ban hành đề thi chính thức.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 dự kiến diễn ra ngày 11-12/6, sớm hơn 2 tuần so với thông lệ.

Thí sinh thi 4 môn (2 bắt buộc: Toán, Ngữ văn và 2 tự chọn trong các môn còn lại) theo Chương trình GDPT 2018. Bộ GD&ĐT sẽ thử nghiệm câu hỏi thi trên máy tính với khoảng 100.000 thí sinh.

GS Nguyễn Ngọc Hà cho biết Bộ GD&ĐT dự kiến sẽ có những thay đổi mạnh mẽ trong các kỳ thi THPT sau này. Tuy nhiên, trước mắt kỳ thi năm nay vẫn giữ ổn định như năm ngoái.