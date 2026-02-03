Nam sinh Hưng Yên bất ngờ khi đoạt thủ khoa đánh giá tư duy của Bách khoa

Trong đợt 1 kỳ thi vừa qua, Trần Anh Tú dự thi tại kíp 3 vào sáng chủ nhật (25/1). Với 92 câu trả lời đúng (40–18–34), Tú đạt 96,10/100 điểm, thủ khoa đợt 1 đánh giá tư duy của Đại học Bách khoa Hà Nội.

Chia sẻ với phóng viên Dân trí sáng nay (3/2), Trần Anh Tú, học sinh Trường THPT Hưng Nhân, Hưng Yên cho biết, khi thi xong, em chỉ biết mình hoàn thành bài thi “cũng được”.

“Thế nhưng đoạt thủ khoa đợt 1 kỳ thi đánh giá tư duy của Đại học Bách khoa Hà Nội (ĐH) năm 2026 là bất ngờ lớn khiến em rất vui”, nam sinh cho hay.

Trần Anh Tú, học sinh Trường THPT Hưng Nhân, Hưng Yên, thủ khoa đợt 1 kỳ thi đánh giá tư duy (Ảnh: Nhà trường).

Thầy Trần Quang Tiềm, giáo viên dạy Toán và chủ nhiệm lớp 12A1 của Tú cho biết, nam sinh có năng khiếu đặc biệt về Toán.

“Em có lực học môn Toán rất tốt, tổng kết gần đạt tối đa 10. Tú đồng thời là đội trưởng môn Toán trong kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh vừa qua.

Năm lớp 10 Tú tham gia kỳ thi học sinh giỏi môn Toán của tỉnh Thái Bình cũ và là một trong 3 thí sinh đạt điểm tuyệt đối 20/20.

Đến lớp 11 cuộc thi cấp tỉnh không tổ chức. Đến lớp 12, trong kỳ thi học sinh giỏi môn Toán tỉnh Hưng Yên, Tú là học sinh duy nhất đạt điểm tuyệt đối 20/20. Tại kỳ thi kiểm tra chất lượng trên toàn tỉnh năm nay, Tú cũng đạt điểm Toán 10/10.

Anh Tú (thứ 4 từ phải qua), trong lễ vinh danh mới đây (Ảnh: NVCC).

Đối với kỳ thi đánh giá tư duy, điểm môn Toán chiếm tỷ trọng khá lớn nên Tú chiếm lợi thế và đạt tối đa 40/40 điểm.

Với các môn học khác như Vật lý, Hóa học, Tú cũng có điểm tổng kết trung bình chung cũng rất cao, xấp xỉ 9,8-9,9 điểm.

"Ngoài học tập tốt, Tú cũng tham gia hoạt động ngoại khóa văn nghệ, thể thao rất năng nổ. Với vai trò là đội trưởng đội thi học sinh giỏi môn Toán, Tú thường xuyên kết hợp với thầy, hướng dẫn các bạn trong đội tuyển chữa các câu sai hoặc các phần chưa hiểu", thầy Tiềm cho biết.