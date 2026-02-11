Nam sinh mắc tự kỷ lần đầu được thầy và bạn bè làm điều bất ngờ sau 10 năm

Cụ thể, trong đoạn clip, một thầy giáo cùng 4 học sinh đã bất ngờ đến thăm, chúc Tết và tặng quà cho nam sinh mắc chứng tự kỷ tên Bình An - học sinh Trường THPT Nguyễn Hữu Tiến (xã Đông Thạnh, TPHCM).

Khoảnh khắc giản dị nhưng đầy ấm áp ấy được ghi lại ngay tại nhà Bình An, khi em không giấu được sự bỡ ngỡ, xúc động trước sự quan tâm đặc biệt từ thầy cô và bạn bè. Đây cũng là lần đầu tiên sau hơn 10 năm đi học, Bình An được thầy và các bạn đến tận nhà thăm hỏi, động viên như vậy.

Khoảnh khắc giản dị nhưng đầy yêu thương khiến đoạn clip nhận được sự chú ý lớn từ cộng đồng mạng (Ảnh cắt từ clip: NVCC).

Trao đổi với phóng viên Dân trí, mẹ của Bình An - chị Hoàng Thị Ngoan (ngụ tại TPHCM) cho biết buổi thăm hỏi diễn ra trong một tình huống rất bất ngờ. Trước đó, một bạn học cùng lớp An đã xin phép gia đình, đại diện phía Đoàn trường, cho phép thầy và các bạn đến thăm, tặng quà Tết vào khoảng 17h.

“Tuy nhiên, đến giờ hẹn vẫn chưa thấy các em tới nên tôi tranh thủ đi đón con. Khi về đến nhà thì gặp thầy giáo của An đứng ngoài cổng. Do còn công việc ở trường, thầy xin phép về trước”, chị Ngoan kể.

Thời điểm đó chỉ còn lại bốn học sinh nán lại, trong đó có một bạn học cùng lớp và ba bạn học ở lớp khác. Sau khi lễ phép chúc Tết hai mẹ con, các em cũng nhanh chóng quay lại trường.

“Đến khi xem lại camera an ninh trong nhà, tôi mới thấy được toàn bộ khoảnh khắc thầy trò ghé thăm. Thấy dễ thương quá nên tôi đăng clip lên mạng, không ngờ lại được nhiều người quan tâm như vậy”, chị nói.

Nhớ lại giây phút thầy và các bạn xuất hiện, chị Ngoan không giấu được xúc động. “Khi thầy và các bạn đến, tôi vui và xúc động lắm. Đây là lần đầu tiên trong 10 năm An đi học, con được thầy và bạn bè đến nhà thăm. Bản thân An cũng rất vui, con cứ bối rối, nhìn thương lắm”.

Khoảnh khắc khiến mẹ của An nhớ mãi không phải là món quà, mà là cách thầy cô và các bạn đối xử với con mình.

"Cách thầy gọi con là “con trai”, cách các bạn nói chuyện với con rất tự nhiên, thân thiện. Con được đối xử như một học sinh bình thường, không kỳ thị, không phân biệt”, chị Ngoan chia sẻ.

Theo chị, sự quan tâm ấy có ý nghĩa đặc biệt đối với hành trình hòa nhập của Bình An.

“Con vốn có những khác biệt, vì vậy môi trường lớp học thân thiện giúp con cải thiện ngôn ngữ, hành vi và khả năng thích nghi nhanh hơn rất nhiều so với việc mẹ chỉ dạy con ở nhà”, chị nói.

Từ khi theo học tại trường, Bình An có nhiều thay đổi tích cực. Cậu bé đến lớp với tâm thế vui vẻ mỗi ngày.

Dù quãng đường từ nhà đến trường dài khoảng 5km, An vẫn tự đạp xe đi học và chưa từng muốn nghỉ ở nhà.

“Không chỉ các bạn trong lớp mà các bạn lớp khác, thậm chí các anh chị lớp trên cũng rất thương và quan tâm đến con”, chị Ngoan cho biết.

Bình An được phát hiện mắc chứng tự kỷ từ khi 27 tháng tuổi. Trước đây, em tăng động, khó tập trung và khả năng tự phục vụ rất hạn chế.

“Con phải học nửa năm mới mặc được quần, học cả năm mới cài được nút áo”, chị Ngoan nhớ lại.

Đến nay, An đã có thể tự đạp xe đi học, tự về nhà, đi mua đồ khi mẹ nhờ, biết soạn tập vở, phơi quần áo.

“Con vẫn còn nhiều vấn đề cần học, nhưng với tôi, những tiến bộ đó là cả một chặng đường dài”, chị nói.

Với chị Ngoan, mỗi bước tiến nhỏ của con đều đáng trân trọng.

“Với các gia đình có con là trẻ tự kỷ, khoảnh khắc con cất tiếng gọi ba, gọi mẹ là điều không bao giờ quên. Nhưng thật ra, mỗi việc con làm được, mỗi sự tiến bộ mỗi ngày đều là niềm hạnh phúc”.

Trên hành trình nuôi dạy Bình An, theo chị Ngoan, thử thách lớn nhất là thời gian và kinh tế. Việc dạy một đứa trẻ tự kỷ cần rất nhiều thời gian, không thể tính bằng ngày mà bằng tháng, bằng năm.

“Tôi rất muốn nghỉ làm để đồng hành cùng con, nhưng vì kinh tế nên không thể. Nếu không dạy con, con sẽ mãi là một đứa trẻ, mà mình thì không thể theo con cả đời. Vì vậy, tôi phải dạy con mọi lúc, mọi nơi”, chị nói.

Chính những tiến bộ của Bình An đã trở thành động lực để người mẹ tiếp tục cố gắng. Từ một đoạn clip ngắn, câu chuyện về thầy cô, bạn bè và gia đình em An đã lan tỏa thông điệp tích cực về sự thấu hiểu, sẻ chia và vai trò của môi trường giáo dục thân thiện trong hành trình hòa nhập của trẻ tự kỷ.

Huyền Trang