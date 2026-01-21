Tổng kiểm tra việc liên kết đào tạo kỹ năng sống, tiếng Anh tại trường học

Ngày 21/1, ông Nguyễn Văn Dĩnh, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thanh Hóa, cho biết đơn vị đang yêu cầu các địa phương rà soát, báo cáo việc cho phép các nhà trường phối hợp với công ty tổ chức hoạt động kỹ năng sống và dạy tiếng Anh ngoài giờ chính khóa.

Động thái này được triển khai sau khi ông Đầu Thanh Tùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa, có chỉ đạo kiểm tra hoạt động liên kết đào tạo kỹ năng sống và tiếng Anh ngoài giờ chính khóa trên địa bàn toàn tỉnh.

Tỉnh Thanh Hóa kiểm tra hoạt động liên kết dạy kỹ năng sống và tiếng anh ngoài giờ chính khóa tại các trường trên địa bàn (Ảnh minh họa: Thanh Tùng).

Theo ông Dĩnh, hiện nay các hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa và giáo dục kỹ năng sống được thực hiện theo Thông tư 04/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, trên cơ sở thỏa thuận giữa nhà trường và phụ huynh học sinh.

“Việc cấp phép cho các công ty thuộc thẩm quyền của Sở Giáo dục và Đào tạo. Tuy nhiên, việc triển khai liên kết hiện nay do nhà trường tự tổ chức, báo cáo và được cấp xã, phường xác nhận thì mới được tổ chức học”, ông Dĩnh nói.

Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Thanh Hóa cũng cho rằng, việc phân cấp cho UBND xã xác nhận để nhà trường liên kết tổ chức các hoạt động giáo dục, đào tạo kỹ năng sống đang khiến công tác quản lý gặp nhiều khó khăn, bất cập.

Trước đó, ngày 16/1, Thường trực Tỉnh ủy Thanh Hóa đã có chỉ đạo kiểm tra hoạt động liên kết đào tạo kỹ năng sống và tiếng Anh ngoài giờ chính khóa tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh.

Theo chỉ đạo của Tỉnh ủy Thanh Hóa, thời gian qua trên địa bàn tỉnh xuất hiện phản ánh về tình trạng liên kết đào tạo kỹ năng sống và tiếng Anh giữa Công ty CP Truyền thông và Giáo dục Darwin với một số cơ sở giáo dục, tiềm ẩn dấu hiệu vi phạm quy định pháp luật.

Thường trực Tỉnh ủy Thanh Hóa giao Ban Thường vụ Đảng ủy UBND tỉnh lãnh đạo UBND tỉnh khẩn trương chỉ đạo kiểm tra, xác minh nội dung phản ánh nêu trên; xử lý nghiêm các hành vi vi phạm (nếu có) theo quy định, đồng thời báo cáo Thường trực Tỉnh ủy kết quả thực hiện trước ngày 5/2.