TPHCM: Phát hiện nhiều thiếu sót trong dạy học liên kết tại nhà trường

Học sinh TPHCM trong một tiết học (Ảnh minh hoạ: Huyên Nguyễn).

Đoàn kiểm tra của Sở GD&ĐT đã tiến hành kiểm tra tại các trường: Tiểu học Bùi Văn Ngữ (xã Bà Điểm), Tiểu học Lý Tự Trọng (phường Đông Hưng Thuận), THCS Trần Hưng Đạo (phường An Phú Đông), THCS An Phú Đông (phường An Phú Đông), THPT Võ Trường Toản (phường Tân Thới Hiệp), THPT Bà Điểm (xã Bà Điểm).

Theo thông báo kết quả kiểm tra được Sở GD&ĐT TPHCM công bố mới đây, một số vấn đề còn tồn tại cần được giải quyết như: Dạy học không có trong danh mục cho phép, giáo viên của đơn vị liên kết chưa có chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm, thiếu hồ sơ pháp lý…

Dạy học không có trong danh mục

Hạn chế này xuất hiện tại Trường Tiểu học Bùi Văn Ngữ (xã Bà Điểm). Theo Sở GD&ĐT, nhà trường tổ chức dạy học tiếng Anh tích hợp theo đề án, học tiếng Anh với giáo viên người nước ngoài, học tiếng Anh tăng cường (đối với lớp 1, 2).

Song, nội dung “Tiếng Anh giao tiếp” không có trong danh mục Hướng dẫn nội dung tổ chức các hoạt động giáo dục đối với cấp tiểu học ban hành kèm theo công văn số 1888/SGDĐT-KHTC.

Tuy nhiên, theo đoàn kiểm tra, nhà trường đã kịp thời khắc phục và bổ sung minh chứng khắc phục các nội dung trên.

Giáo viên thiếu chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm

Về hồ sơ cấp phép, giấy phép, nhân sự, hợp đồng liên kết đào tạo, bồi dưỡng, các nhà trường có cung cấp minh chứng pháp lý về hồ sơ cấp phép, giấy phép, nhân sự, hợp đồng liên kết đào tạo, bồi dưỡng.

Tuy nhiên, một số giáo viên của đơn vị phối hợp dạy STEM hoặc kỹ năng sống, công dân số… chỉ có chứng nhận, chưa có chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm.

Việc này diễn ra ở Trường Tiểu học Bùi Văn Ngữ (xã Bà Điểm), Trường Tiểu học Lý Tự Trọng (phường Đông Hưng Thuận).

Trường Tiểu học Lý Tự Trọng cũng chưa hoàn thiện Kế hoạch lựa chọn tài liệu, học liệu và xuất bản phẩm năm học 2025-2026.

Thiếu hồ sơ pháp lý

Tại THCS Trần Hưng Đạo và THCS An Phú Đông (đều ở phường An Phú Đông), các đơn vị chưa thể hiện được hồ sơ đánh giá chuyên môn của Sở; chưa ban hành văn bản triển khai các cơ sở pháp lý liên quan đến chương trình nhà trường.

Kết luận cho biết Trường THPT Võ Trường Toản (phường Tân Thới Hiệp) còn chậm thực hiện chương trình nhà trường năm học 2025-2026 (do đang trong giai đoạn xây dựng); Chưa ban hành văn bản triển khai các cơ sở pháp lý liên quan đến chương trình nhà trường.

Đơn vị liên kết tại Trường THPT Bà Điểm (xã Bà Điểm) chưa đủ hồ sơ pháp lý. Tuy nhiên, nhà trường đã kịp thời khắc phục và bổ sung minh chứng khắc phục các nội dung trên.

Đối với các cơ sở giáo dục được kiểm tra, Sở yêu cầu thủ trưởng đơn vị tiếp tục rà soát hồ sơ pháp lý doanh nghiệp, hồ sơ cấp phép hoạt động, hồ sơ năng lực, bằng cấp giáo viên đảm bảo các đơn vị có nhu cầu liên kết đào tạo, bồi dưỡng phải được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp phép hoạt động đối với nội dung triển khai tại các cơ sở giáo dục.

Phòng Giáo dục Phổ thông được giao nhiệm vụ chủ trì phối hợp các phòng chuyên môn của Sở GD&ĐT theo dõi việc khắc phục những sai sót, hạn chế đã nêu của các cơ sở giáo dục được kiểm tra theo quy định.